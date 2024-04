Claudia Raia e Edson Celulari comemoram o aniversário do filho, Enzo

Enzo Celulari, o filho mais velho de Claudia Raia e Edson Celulari, completou 24 anos nesta segunda-feira, 15, e ganhou uma bela homenagem dos pais

Claudia Raia e Edson Celulari usaram as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho mais velho, Enzo Celulari, que completou 27 anos de vida nesta segunda-feira, 15.

A atriz foi a primeira a homenagear o herdeiro. Em sei Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos do aniversariante, incluindo imagens dele bem pequenininho, e escreveu uma linda mensagem.

"Enzo, amor da minha vida, eu só te desejo o melhor do mundo, o maior amor que existe! Feliz aniversário, estarei sempre aqui para celebrar a sua vida, te apoiar e fazer o que for necessário para sua felicidade. Te amo infinito, meu filho, aproveite seu novo ciclo com muita sabedoria e leveza", desejou a artista.

Celulari também compartilhou um vídeo com diversas imagens do primogênito e o parabenizou. "Feliz Aniversário, ENZÃO! Que Deus te proteja. Que você continue sendo ele "moleque sangue bom", com muitos sonhos, projetos, conquistas e com o coração cheio de alegria. Nós te amamos", escreveu o ator.

Vale lembrar que Claudia e Edson são pais de Sophia Raia, de 21 anos. A atriz também é mãe de Luca, de 1 aninho, de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello. Já o ator, é pai de Chiara, de 2 anos, de seu casamento com Karin Roepke.

Confira as homenagens:

