Filha de Carol Bittencourt lamenta saudade cinco anos após partida: ‘Como sinto’

Cinco anos sem Carol Bittencourt: Isabelle Bittencourt emociona ao homenagear a mãe, vítima de acidente trágico em 2019; relembre

Na última segunda-feira, 29, completaram cinco anos desde a morte da modelo Carol Bittencourt, aos 37 anos, em um trágico acidente durante uma tempestade em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Sua filha, Isabelle Bittencourt, usou as redes sociais para lamentar a saudade, mas também para prestar uma homenagem à memória da mãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, Isabelle, que segue os passos da modelo, como criadora de conteúdo digital, resgatou um de seus últimos cliques ao lado de Carol. Na legenda, ela abriu o coração sobre os cinco anos de saudade: “Mais um ano passou e a saudades só aumenta! Só queria poder te abraçar de novo, ouvir sua voz e risada”, iniciou.

“Ai como eu sinto falta de te escutar rindo. Já que eu não podemos te ter, quero te homenagear e relembrar a mulher maravilhosa que você foi e é para mim e todos que tiveram a honra de conviver com você. Você foi iluminada demais, forte, trabalhadora, feliz, corajosa e de uma beleza e coração enormes, nunca mais haverá nada igual”, lamentou.

“Eu sempre farei questão de honrar sua história mamis, eu te amo para todo sempre”, completou Isabelle, que está com 22 anos atualmente e é fruto de um antigo relacionamento de Carol com o empresário Giba Ruiz Vieira. Nos comentários, a influenciadora recebeu mensagens de apoio de amigos, familiares e seguidores; veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Bittencourt (@bellebitten)

O que aconteceu com Carol Bittencourt?

A modelo Caroline Bittencourt faleceu em 28 de abril de 2019 aos 37 anos. Ela foi fazer um passeio de barco com seu marido na região de Ilhabela, no litoral de São Paulo, mas foram surpreendidos com uma tempestade brusca. Ela acabou caindo no mar junto com seus cachorros e ficou desaparecida. O marido dela tentou resgatá-la do mar, mas não teve sucesso.

O corpo da modelo foi encontrado pouco tempo depois pelo pai dela, que participou das buscas. "Pulei na água, tentei retirar o corpo dela", disse na época do falecimento."Estou fazendo isso por ela [dar uma declaração pública], ela era da mídia, ela gostava disso, não é do meu feitio fazer declarações públicas, mas isso seria como uma última homenagem minha para ela", o pai de Caroline declarou.