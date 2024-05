Passeando com amigos no Rio São Francisco, Carlinhos Maia revela que quase se afogou ao pular de barco em movimento; saiba o que aconteceu!

O influenciador digital Carlinhos Maia passou por apuros na última quarta-feira, 16. Em suas redes sociais, o famoso contou que quase se afogou ao pular de barco em movimento durante passeio com amigos pelo Rio São Francisco, em Alagoas.

Em suas redes sociais, Carlinhos contou que estava bebendo com um grupo de amigos e seu marido, Lucas Guimarães, quando decidiu pular do barco enquanto estava sob a influência do álcool. "Eu não sou de beber, aí tomei umas margueritas em um lugar que eu sempre venho, tô com amigos e com o Lucas. Eu tô no meio do rio São Francisco e eu pulei com o barco em movimento. Eu nunca fiz isso na vida, só que aí, eu esqueci que ele tava em movimento e eu tenho refluxo... Quando eu fui botar a mão para subir no barco, ele se distanciou de mim. Eu fui para longe e comecei a me afogar", relatou.

O influenciador ainda contou que se viu em desespero ao pensar que iria morrer. "Eu me afogando, o barco se distanciando e o Lucas gritando daqui: ‘Volta, volta, volta’. Só que é muito rápida a correnteza, e eu no meio do Rio São Francisco. E até o barco voltar, e eu com a barriga muito cheia, por ter tomado muito caldinho, comido muitos espetinhos e tomado essas margaritas, aí teve um momento em que eu disse: ‘Pronto, eu vou morrer’", contou Carlinhos.

No entanto, o famoso disse que uma intervenção divina lhe ajudou a sair dessa situação com vida. "Bicho, aí eu olhei por céu, juro por Nosso Senhor Jesus Cristo, sabe uma voz que vem assim: ‘Psiu, Boia’, nessa tranquilidade, ‘você sabe boiar, boia, vai ficar tudo bem, boia. É Deus, pô. É Deus", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofocadeldia (@fofocadeldia)

Carlinhos Maia faz tratamento com sêmen de salmão

O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu seus seguidores ao contar um tratamento estético que começou a fazer. Ele disse que fez um procedimento que usa esperma de salmão para cuidar de sua pele do rosto.

O artista fez uma aplicação de PDNR (Proteína de Desnaturação Não Regulada) que usa o sêmen do salmão. Nas redes sociais, o profissional que fez o procedimento no influencer contou os benefícios. “O PDNR é extraído do esperma do salmão, então é a parte de estética regenerativa, é o PDNR, ele vai entrar na sua célula e vai fazer com que sua célula produza mais colágeno, elastina… Vai proporcionar mais viço, melhorar os poros, tudo melhora”, disse.

Vale lembrar que Carlinhos Maia não é o primeiro a fazer este tipo de tratamento. Há pouco tempo, a mãe do ator João Guilherme, Naira Ávila, contou que também é adepta do tratamento com sêmen de salmão, o PDRN. Este tratamento promove o rejuvenescimento, potencializa a hidratação e a elasticidade da pele. Ele pode ser usado em todos os tipos de pele.