Após cirurgia no crânio, quadro de saúde de Tony Ramos é estável

O ator Tony Ramos foi internado nesta quinta-feira, 16, em um hospital do Rio, para passar por uma cirurgia para drenar um hematoma subdural

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado nesta quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

Durante o Jornal Nacional, da TV Globo, o apresentador William Bonner deu detalhes sobre o quadro de saúde do artista, que passou mal pela manhã, cancelou gravações e foi encaminhado ao hospital. Tony foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, e a cirurgia foi considerada bem sucedida.

Segundo o boletim médico enviado pela assessoria de imprensa do Samaritano, o quadro do ator é estável. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável", informa a nota.

Neste ano, Tony Ramos completou 60 anos de carreira, sendo 46 na Globo. Seu último trabalho na TV foi na novela 'Terra e Paixão', que interpretou o personagem Antônio La Selva.

