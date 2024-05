Eliezer revela que saiu com dívida do 'BBB 22' e que divide contas com Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer, casado com Viih Tube, abriu o jogo sobre sua vida financeira em entrevista a um podcast

O empresário e ex-BBB Eliezer abriu o jogo sobre sua vida financeira ao participar do podcast No Lucro, da CNN Brasil, comandado pelo jornalista Phelipe Siani.

Durante o papo, o influenciador digital, casado com Viih Tube, com quem tem uma filha, Lua, de 1 aninho, e está à espera do segundo bebê do casal, que será um menino, revelou que saiu do BBB 22, da TV Globo, com uma dívida de R$ 300 mil. "Eu tinha uma equipe de 10 pessoas e prometi 30 mil pra cada uma dessas pessoas... Tudo que eu ganhava eu dava para eles", disse ele.

Em seguida, Eliezer contou que demorou um ano para ganhar o equivalente ao prêmio, na época, de R$ 1 milhão, contudo, ele gastou todo o dinheiro. "A pilha de juntar só veio quando eu soube da gravidez da Lua'', explicou.

O ex-BBB também falou sobre as pessoas afirmarem que ele não seria ninguém sem a esposa. "Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih... E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela", ressaltou ele, que esclareceu que os dois dividem as contas da casa. "A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um."

Ele também falou sobre os procedimentos estéticos que realizou pós-BBB, e revelou que aceitava fazer qualquer coisa porque recebia dinheiro. "Queria ganhar mais e mais e fui perdendo a mão. Mas hoje eu tirei tudo", garantiu.

Eliezer atualiza estado de obra de mansão com Viih Tube

A família de Viih Tube e Eliezer está prestes a aumentar e os influenciadores estão se preparando para as mudanças. Mesmo antes de descobrir a segunda gravidez, o casal deu início à construção de uma mansão para a família em Granja Viana, São Paulo.

Nesta quinta-feira, 16, o ex-BBB atualizou os seus seguidores como está o andamento da obra. "'Já acabou a obra, Eli?' Ainda não, mas tá quase. Hoje estamos instalando o piso da academia", contou. Ele listou o que ainda precisa ser feito. "Vou mostrar um status da obra. Está faltando sauna, academia, brinquedoteca, spa e salão de beleza. Antes faltava a casa inteira, agora são só cinco ambientes", brincou. Saiba mais!