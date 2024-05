Carmo Dalla Vecchia esclarece fala sobre ser a 'mulher da relação' no casamento

Em entrevista à CARAS Brasil, Carmo Dalla Vecchia, casado com João Emanuel Carneiro, diz que as pessoas distorcem falas, mas garante que está tudo bem

Carmo Dalla Vecchia (52) disse, ao podcast da página Gay Blog BR, que se considera "a mulher da relação" com o autor de novelas João Emanuel Carneiro (54), e a fala do ator repercutiu bastante na internet. Em entrevista à CARAS Brasil, ele explica o que quis dizer.

"Quando digo que sou a mulher da relação, eu digo que fui a mulher na criação do Pedro (Rafael, de 4 anos). As pessoas pegam uma frase e falam: 'Acho que isso vai render'. Se você for olhar em termos de paternidade do meu filho, eu sou, geralmente, quem faz a figura feminina, que é quem está de aniversário na escola, quem não dormiu, quem sabe que não comeu", conta.

"E o João é o da bagunça, que dá o doce antes do jantar, que brinca de esconder, que geralmente é representado na figura do do homem, do masculino, dentro da criação de uma criança, mas isso acabou virando (...). As pessoas gostam de like, de cliques (...) Para dar cliques, as pessoas fazem o que querem está tudo certo", emenda.

Ao podcast, Carmo comentou sobre como ele e o marido se comportam em eventos sociais. "Digo que sou a mulher da relação, né? Quando a gente vai em um jantar, eu me grudo com as mulheres, e ele geralmente se gruda com os homens. Eles falam de economia, de história. Eu começo a falar sobre educação infantil (risos)", falou o artista.

"Acho que é extremamente importante, principalmente para nossa comunidade, um viado falando e dando opinião sobre desenvolvimento infantil sadio, eu acho que é uma conquista para todos nós", acrescentou.

Carmo e João Emanuel optaram pela inseminação artificial em uma barriga de aluguel para serem pais de Pedro. O procedimento precisou ser feito fora do país, por conta das leis brasileiras.

DE VOLTA AOS PALCOS

Carmo está de volta ao teatro e estreia nesta sexta-feira, 17, o espetáculo Todo Chapéu Me Lembra Você, no Teatro Décio de Almeida Prado, do Centro Cultural da Diversidade, em São Paulo. O ator interpreta Otto, um homem de meia-idade que há muitos anos precisou se esconder em uma chapelaria, onde vive trancado em um armário há 20 anos.