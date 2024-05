Carmo Dalla Vecchia fala de casamento com autor: "Sou a mulher da relação"

O ator Carmo Dalla Vecchia, que é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, fez uma observação bem-humorada sobre o relacionamento dos dois

O ator Carmo Dalla Vecchia, que é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, fez uma observação bem-humorada sobre o relacionamento deles e disse que é a "a mulher da relação". Embora o termo não seja adequado para casais homoafetivos, ele explicou que seu marido costuma ter mais proximidade com outros homens, enquanto ele é mais comunicativo com mulheres.

"Eu digo que eu sou a mulher da relação, né? Quando a gente vai em um jantar, eu me grudo com as mulheres, e ele geralmente se gruda com os homens. Eles falam de economia, de história. Eu começo a falar sobre educação infantil", disse o ator em entrevista ao podcast da página Gay Blog BR.

"Eu acho que é extremamente importante, principalmente para nossa comunidade, um viado falando e dando opinião sobre desenvolvimento infantil sadio, eu acho que é uma conquista para todos nós", completou Carmo Dalla Vecchia.

Barriga de aluguel

Os dois escolheram a inseminação em uma barriga de aluguel para ter o filho, Pedro, que está com quatro anos. O procedimento foi feito no exterior, já que as leis no Brasil não permitem. Durante a entrevista, o ator surpreendeu ao dizer que desenvolveu melasma durante a gravidez.

"Eu brinco que eu tenho que ser muito viado para ter melasma na gravidez. Eu tive melasma de gravidez, né, gente? Quando meu filho nasceu, eu tinha um melasma no meio da testa. Só quem tem melasma é mulher", relembrou.

E completou: "Hormonalmente, eu criei alguma coisa no meu corpo, que eu fui tão viado, mas tão viado, que eu desenvolvi um hormônio que geralmente só desenvolve em mulheres. Nem minha irmã que teve filho teve, mas eu tive durante a gravidez".

