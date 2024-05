Naira Ávila, mãe de João Guilherme, revela fórmula para ser uma ótima sogra

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista e empreendedora Naira Ávila fala do quanto tem orgulho do filho e confessa que sempre foi uma sogra carinhosa

Quando se trata de seu histórico amoroso, João Guilherme (22) está no centro das atenções. Ele já teve o nome ligado a diversas famosas, como Jade Picon (22) e Larissa Manoela (23). Hoje, o burburinho é que o filho caçula do cantor Leonardo (60) está vivendo um affair com Bruna Marquezine (28). Sorte dele? Sim, mas sorte mesmo são das pretendentes do ator. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista e empreendedora Naira Ávila (43) conta que é uma ótima sogra e revela como costuma tratar as noras.

“Acho que sou uma ótima sogra, sempre fui. Entendo que é importante para mim ter minhas noras comigo, porque quero participar da vida do meu filho e não adianta, o homem quando namora, quando se apaixona, quando casa, ela vai priorizar a namorada, a mulher, a esposa, a mãe dos filhos. Então, tem que ter sabedoria para entender que você estar junto das suas noras é em primeiro lugar bom para você”, ressalta.

“E o Gui fica feliz com o cuidado que tenho sempre com as namoradas, sou aquela que leva o cafezinho na cama. Tudo que eu faço para ele, ofereço para elas com o maior carinho e é bem genuíno mesmo, faço por amor. Quando vejo que meu filho ama, parece que é automático, a gente acolhe e ama também”, confessa Naira.

Questionada se ser mãe do ator é fácil, por ele ser bastante cobiçado pela mídia e pelo público em geral, a jornalista prontamente responde: “O fato dele estar sempre sendo o centro das atenções, não me preocupo tanto, porque o João Guilherme é muito discreto. Graças a Deus, ele não expõe muito a vida pessoal, coisas que talvez pudessem oferecer algum risco, algum perigo”, fala.

Naira Ávila e João Guilherme - Reprodução/Instagram

“Se você acompanha ele nas redes sociais, vê que ele é um menino bem reservado, ele não é o garoto que posta “estou tomando café da manhã”, “estou na minha suíte”, “estou comprando tal coisa”, então eu entendo que a exposição que ele faz, ela está dentro de um lugar possível de administrar e que eu vivo em paz, fico em paz com a forma que ele administra a exposição dele”, emenda.

Naira garante que entende a exposição do filho. “Tem coisas que a gente não quer que seja exposta, mas acaba sendo, e eu também entendo que faz parte do trabalho que ele tem. A gente conversa muito sobre isso desde que ele é pequenininho. O João Guilherme começou com sete anos, né? Então, teve momentos muito fortes, assim, ao longo de todo esse tempo, em momentos de exposição, que faz parte. Todo o trabalho tem coisas que, às vezes, não são tão legais e que a gente precisa administrar”, diz ela, que também é mãe de Pietro (7), fruto do casamento com o empresário Danilo Tuffi.