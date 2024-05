Iza mostra imagem curiosa do ultrassom da primeira filha com Yuri Lima

Iza mostra que Nala, sua primeira filha com Yuri Lima, já tem sangue musical em suas veias com imagem curiosa de seu ultrassom; confira!

A cantora Iza mostrou que Nala, sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima, já tem sangue musical correndo em suas veias. Nesta quinta-feira, 16, a artista compartilhou uma rara imagem de ultrassom de sua pequena e impressionou seus fãs com a imagem curiosa.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Iza mostrou uma foto do ultrassom, onde sua bebê apareceu fazendo uma "mão chifrada", símbolo do rock, durante o exame. Confirmada como atração do Rock In Rio 2024, a cantora fez uma brincadeira com a situação ao mostrar a foto ao público.

"Alô, @rockinrio! Passando pra avisar que Nala já tá no clima! Tava assim na ultra ontem, num guento!", declarou a artista, que ainda adicionou a música Barracuda, da banda Heart, na publicação.

Foto: Reprodução / Instagram

A gravidez de Iza foi revelada no início de março pelo jornalista Leo Dias. O sexo da bebê foi revelado em um chá revelação intimista e divulgado ao público na última segunda-feira, 13, com um curto vídeo publicado nas redes sociais.

Qual o significado do nome da filha de Iza e Yuri Lima?

Na última segunda-feira, 13, a cantora Iza surpreendeu ao compartilhar o sexo e o nome de seu primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima. Em suas redes sociais, ela revelou que está à espera de uma menina, que será chamada de Nala e a escolha diferente chamou a atenção. Que tal descobrir um pouco mais sobre o significado?

Nala pode parecer bastante familiar, já que também é o nome de uma personagem muito famosa da Disney. Em "O Rei Leão", Simba conta com a ajuda de Nala para recuperar o reinado de seu pai, Mufasa. Inclusive, a maior parte dos nomes do desenho tem origem no idioma suaíli, que é falado por uma etnia na costa leste africana.

Segundo a Revista Crescer, Nala significa 'presente' ou 'dádiva' de acordo com a cultura africana, mas também pode ter origem indiana e representar a palavra 'amorosa' ou 'a que ama'. Além disso, o nome também é frequentemente associado à natureza e principalmente às leoas, devido à sua conexão com o filme infantil, que é um clássico.

Para completar, o nome tem um significado muito especial para Iza, já que ela foi responsável por dublar a personagem na versão nacional do live-action oficial, lançado em 2019. Além de emprestar sua voz a Nala, a cantora também brilhou na canção "Nesta Noite o Amor Chegou", ao lado de Ícaro Silva, que dubla Simba.