William Bonner chama atenção por postura nos bastidores de cobertura no RS

Comportamento de William Bonner nos bastidores no Rio Grande do Sul repercute entre o público e colegas de profissão; descubra o motivo

Distante da bancada do Jornal Nacional, William Bonner assumiu o comando do noticiário de forma remota para cobrir as enchentes no Rio Grande do Sul. Desde o início da tragédia no estado, ele tem apresentado o telejornal fora dos estúdios. No entanto, é nos bastidores que sua conduta tem chamado a atenção do público e dos seus colegas de profissão.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do Em Off, Bonner tem demonstrado uma postura exemplar durante a cobertura das enchentes na região sul do país. Fora dos estúdios, o apresentador abriu mão do ‘glamour’ da profissão e colocou a mão na massa nas atividades ao lado da equipe, mesmo quando está distante das câmeras.

Segundo relatos, Bonner tem sido visto apoiando os funcionários e ajudando a carregar equipamentos para o programa, como fios e tripés de câmera. Vale mencionar que durante a cobertura, ele tem se apresentado no telejornal em cenários improvisados, como nas ruas, em abrigos e até mesmo em cozinhas e por isso, precisa locomover os instrumentos.

Além disso, fontes relatam que ele é humilde com os moradores locais, extremamente prestativo com a equipe do telejornal e inclusive, chega a ser tietado por colegas de profissão. Ainda de acordo com Bastos, jornalistas de outras emissorasm que estão cobrindo a tragédia aproveitaram para tietar e conversar com Bonner, que é referência na área.

Vale lembrar que a Globo deslocou vários profissionais de sua equipe para a cobertura da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul nas últimas semanas. William Bonner e Patricia Poeta fizeram parte do time de profissionais que foi para lá. Ela já voltou na semana passada, e ele deve continuar por mais alguns dias.

No entanto, Bonner já tem data para voltar ao seu lugar na bancada nos estúdios no Rio de Janeiro. De acordo com o site Notícias da TV, o âncora se despede da cobertura presencial no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 15. Assim, a partir desta quinta-feira, 16, William já estará na bancada nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente no dia 6 de maio. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região. Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho.

Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite. A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre”, afirmou outro; veja o look!