Ticiane Pinheiro comemora aniversário do irmão de César Tralli

No aniversário do irmão de César Tralli, Ticiane Pinheiro faz fotos da família e encanta ao compartilhar o momento na rede social; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao compartilhar mais um momento de sua família na rede social. Neste quinta-feira, 25, ela mostrou como foi celebrado o aniversário do irmão de César Tralli, Frederico Tralli, em um restaurante.

Ao lado do esposo, da primogênita Rafaella Justus, da mulher do aniversariante, Isabella Tralli, e o filho dele, a loira surgiu sorridente e comemorando mais um ano de vida do cunhado. Um bolo de chocolate com morangos foi colocado na mesa para os parabéns e o registro da família foi feito.

"Jantar de aniversário! Viva Fred Tralli! Saúde! Amamos você", escreveu a famosa curtindo o momento com os parentes.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro marcou presença na apresentação da filha mais velha e posou ao lado de Roberto Justus na ocasião especial. É bom lembrar que a famosa foi casada com o empresário alguns anos antes de iniciar uma família com apresentador global, com quem tem uma filha, a pequena Manuella, de 4 anos.

Veja as fotos do aniversário do irmão de César Tralli:

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo surpreendendo Ticiane Pinheiro com seu jeito romântico, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação em sua participação no podcast PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebe. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.