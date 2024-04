Fabiana Justus revela sensação esquisita com sua careca: 'Muito doido'

Sem cabelo por conta do tratamento contra o câncer, Fabiana Justus revela sensação diferente após esquecer que está sem os fios

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou mais um momento de sua experiência durante o tratamento contra o câncer. Sem os cabelos, por conta da quimioterapia, a herdeira de Roberto Justus revelou nesta segunda-feira, 29, uma sensação esquisita que está tendo.

Ao ver uma propaganda de produtos para o cabelo, ela pensou em comprá-los para testar, esquecendo que está careca. Foi então que Fabiana Justus contou para os seguidores que às vezes tem a sensação de que está com os fios presos.

"A pessoa aqui antes de dormir sendo impactada por propagandas de leave-in, shampoo, etc. Pensei: vou comprar pra testar! Daí lembrei que tô careca", compartilhou o momento de sua intimidade com os internautas.

Em seguida, a empresária explicou melhor o que tem sentido. "É muito doido como uma vida toda com cabelo faz a gente não entender muito bem quando fica careca. Muitas vezes eu tenho a sensação que estou de cabelo preso! Já acostumei a olhar no espelho e me ver a assim, mas eu ainda sinto como se tivesse cabelo às vezes. Que loucura, né?", dividiu a experiência.

Fabiana Justus ainda comentou se já está vendo seus cabelos crescerem novamente. "Pra quem perguntou, eu estou com uns fiozinhos, mas eles estão caindo! As quimios pré transplante foram muito fortes. Não sei quando voltam a crescer (e sinceramente hoje essa é a minha menor preocupação). Mas acho que quando nascer vai dar aquela sensação boa de que está "passando" essa fase! Vamos ver!", mostrou-se focada na cura.

Ainda nesta segunda-feira, 29, a influenciadora compartilhou que as filhas voltaram para a escola e que o marido em breve retornará ao trabalho presencial. Por isso, de agora em diante, ela tomará mais cuidados para ter contato com eles por estar com a imunidade abalada por conta de seu tratamento contra a leucemia após ter recebido um transplante de medula.

