Luana Piovani comenta diagnóstico viral da filha: "Tomar cuidado"

Luana Piovani usou as redes sociais para compartilhar diagnóstico viral da filha, Liz, que ficará afastada da escola até o fim dos sintomas; entenda

Nesta segunda-feira, 20, Luana Piovani usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a saúde da filha, Liz. A pequena está com suspeita de infecção por parvovírus humano, que causa erupção cutânea em crianças.

Nos Stories do Instagram, ela explicou como começaram os sintomas. "A Liz hoje estava na escola e começou a ficar com as bochechas e os braços muito vermelhos, com coceira. A professora, então, me ligou e me pediu para buscá-la, porque talvez ela estivesse com parvovírus, já que tinham duas crianças na mesma sala que estavam com suspeita e é bastante contagioso", iniciou ela, que também contou que marcou uma consulta virtual para não levar a filha ao hospital.

"Coincidentemente, o filho da médica também está com parvovírus, a doença da 'bofetada', porque a criança fica com a bochecha muito vermelha. Eu dei um anti-histamínico e passei pomada e agora ela está zero, sem a bochecha rosa, o braço vermelho e com coceira", tranquilizou.

"Mas mesmo assim, a médica disse que enquanto houver sintomas, não é para ela ir para a escola. Não tem nada muito para se fazer, só tem que tomar cuidado com os adultos, porque se eles pegarem e tiverem imunidade baixa, pode dar alteração no sangue. Mas graças a Deus aqui está tudo resolvido, Lizoquinha está 100%", finalizou Luana Piovani.

Luana Piovani responde o que gostaria de evitar na criação dos filhos

Na última sexta-feira, 17, Luana Piovani tirou um tempo para responder aos questionamentos dos seguidores. Sem papas na língua, ela revelou o que evitaria na maternidade, e, sem citar nomes, falou sobre a relação que tem com o pai dos filhos, o surfista Pedro Scooby.

"Qual parte em ser mãe você gostaria de pular?", perguntou um internauta. "A de ter que lidar com o pai", respondeu a atriz, que também compartilhou uma imagem que falava sobre mulheres que dão conta de tudo.

Vale lembrar que apesar de não ter mencionado o nome do ex-marido, a atriz passou por um longo processo e inclusive, foi proibida de citá-lo em suas redes sociais: "Como eu fui considerada culpada, tem multas 'penduradinhas' por eu falar do Genitor, uma vez que eu não posso falar sobre o Genitor na internet, queimar o filme dele”, ela disse em abril deste ano.