Especialista revela principais causas do aumento da trombose venosa profunda

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião vascular Sthefano Atique Gabriel revela aumento da doença e explica sintomas e tratamento

De acordo com levantamento produzido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), divulgado no ano passado, mais de 489 mil brasileiros foram internados para o tratamento de tromboses venosas entre janeiro de 2012 e agosto de 2023. Apenas nos oito primeiros meses de 2023, cerca de 165 pessoas foram hospitalizadas todos os dias na rede pública para tratar o problema. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião vascular Sthefano Atique Gabriel revela as principais causas do aumento da doença e informa sobre sintomas e tratamento.

De acordo com o médico, a trombose venosa profunda caracteriza-se pela obstrução das veias do sistema venoso profundo por um coágulo sanguíneo. “Este coágulo dificulta o retorno venoso do sangue, causando dor e inchaço no membro acometido. Além disso, o trombo presente nas veias periféricas pode se desprender e obstruir a circulação pulmonar, caracterizando o quadro de embolia pulmonar”, diz.

Os principais fatores de risco são lesão a parede endotelial, estase sanguínea e estado de hipercoagulabilidade, associados à trombose venosa profunda. “Clinicamente, eles se manifestam no sobrepeso, na obesidade, no sedentarismo, no período gestacional e puerperal, no uso de anticoncepcionais orais, no histórico familiar, na presença de trombofilias, que representam proteínas presente no sangue que aumentam o risco de eventos tromboembólicos, e no pós operatório das intervenções cirúrgicas”, explica.

Segundo Sthefano, a incidência de trombose venosa profunda é maior em pacientes oncológicos, em pacientes idosos, em pacientes que serão submetidos a intervenções cirúrgicas. “Como por exemplo, as cirurgias ortopédicas, as cirurgias plásticas e as cirurgias para ressecção de tumores, e em mulheres no período gestacional e puerperal”, informa o especialista.

O cirurgião revela que o aumenta da incidência de eventos trombóticos está relacionado ao envelhecimento populacional, a maior prevalência de sobrepeso e obesidade e a maior procura por procedimentos cirúrgicos, em especial com a finalidade estética e para redução de peso corporal.

A embolia pulmonar constitui a principal complicação relacionada a trombose venosa profunda. “A embolia pulmonar decorre da impactação do trombo proveniente do sistema venoso do membro inferior na circulação pulmonar, resultando em um quadro clínico caracterizado por falta de ar, dor torácica e aumento da frequência respiratória e da frequência cardíaca”, salienta o médico.

Sthefano informa que os sintomas da trombose são dores nas pernas acompanhado de inchaço no membro inferior representam as principais manifestações clínicas associadas à trombose venosa profunda. Além disso, ele detalha sobre o tratamento.

“A anticoagulação representa o principal tratamento da trombose venosa profunda, demonstrando eficácia em evitar a recorrência do evento trombótico e da progressão do trombo no sistema venoso. Técnicas endovasculares, como por exemplo, as aspirações de coágulos por trombectomia aspirativa também fazem parte do arsenal de opções terapêuticas para a trombose venosa profunda”, finaliza.

Sthefano Atique Gabriel - Cirurgião geral e cirurgião vascular/endovascular; Título de especialista em Cirurgia Vascular, Ecografia Vascular com Doppler e Angiorradiologia/Cirurgia Endovascular; Especialização em Cirurgia Aórtica e Vascular Periférica pelo Ospedale San Raffaele (Serviço do Prof. Roberto Chiesa) – Milão (Itália); Membro Titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular; Presidente da Seccional São José do Rio Preto de Angiologia e Cirurgia Vascular; Presidente do Simpósio de Flebologia – SIMFLEBO; Membro do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein – São Paulo; Membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio Libanês – São Paulo. CRM 130437.