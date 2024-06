De volta à TV, Carlo Porto anuncia retorno com Liah Soares: 'Coisas de casal'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Carlo Porto confirma retorno do relacionamento com Liah Soares e dá mais detalhes sobre período de afastamento

Nesta segunda-feira, 17, Carlo Porto (42) está de volta à TV como protagonista de Rainha da Pérsia, da Record. Recentemente, o artista oficializou o término do seu relacionamento com a cantora e compositoraLiah Soares (43), o casal chegou a ficar separado durante um breve período por questões de agenda. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator anuncia o retorno de sua relação amorosa com Liah e confessa: "Coisas de casal".

Durante a conversa, Carlo Porto esclarece que como os dois são figuras públicas, alguns compromissos estavam impactando o relacionamento. O casal estava cumprindo uma agenda intensa de projetos, o que necessitou priorizarem seus projetos profissionais.

"Nós tivemos essas coisas de casal, que a gente tem todo dia, ela é artista, eu sou artista, isso é muito complicado porque bate agenda. A Liah voltou agora numa agenda de shows um pouco mais forte, ela está com vários projetos. E eu também, com o peso da responsabilidade que eu tive nos últimos meses, acabei dando um pouco menos de atenção", avalia.

Carlo revela que os dois retornaram enquanto casal assim que ele voltou das gravações de Rainha da Pérsia, no Marrocos, no mês de março. Depois que o ator finalizou os trabalhos fora do Brasil, os dois resolveram conversar e tentar mais uma vez.

Na época que anunciaram o fim do relacionamento, Liah contou que os dois seguem parceiros na criação da filha, Maria Liz, de três anos. Carlo reforça que o tempo foi necessário para alinharem a relação, mas já estão juntos como casal.

"Ela sentiu, eu senti também, a gente acabou por algumas semanas entrando em um lugar meio estranho, mas assim que eu voltei do Marrocos, a gente conversou, alinhou de novo os propósitos, enfim, a gente segue junto. A gente tem uma filha que precisa muito da gente, é assim," finaliza Carlo Porto.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE CARLO PORTO: