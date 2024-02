Liah Soares anuncia o fim do casamento com o ator Carlo Porto

Pais de uma menina, Liah Soares e Carlo Porto se separam após cinco anos juntos: ‘Não somos mais um casal'

A cantora Liah Soares anunciou o fim do seu casamento com o ator Carlo Porto, que é galã de novelas bíblicas da Record TV. Em um post nas redes sociais nesta quinta-feira, 8, ela contou que eles não formam mais um casal, mas seguem parceiros na criação da filha, Maria Liz, de três anos.

"Absolutamente tudo, da alegria à dor, faz parte do nosso aprendizado. É chegado o tempo de mudanças por aqui, e elas sempre acontecerão de forma respeitosa, como sempre deve ser em uma caminhada a dois. Em respeito a todas as pessoas amadas e queridas que torcem pela gente venho dizer que eu e Carlo Porto não somos mais um casal, seguimos livres para vivermos o curso do que acreditamos e isso inclui nossos sonhos e realizações. Cuidaremos sempre desse jardim que plantamos com muito cuidado e sempre seremos uma família com o fruto que nos une pra sempre , nossa filha tão amada", informou.

Então, ela pediu respeito neste momento de sua vida. "Pelo momento delicado que é dado a qualquer fim de relacionamento, pedimos a compreensão de todos: amigos, nossos queridos fãs e, sobretudo, da imprensa, que sempre foi muito carinhosa na receptividade dos nossos projetos, individuais ou não. Sou grata por tudo o que foi vivido até aqui e desejo, do fundo do meu coração, que sigamos a jornada nos apoiando mutuamente e torcendo pela felicidade um do outro. Assim seja. Com carinho, Liah Soares", escreveu.

Liah e Carlo Porto apareceram na Revista CARAS há poucas semanas

Em uma edição recente da Revista CARAS, Liah Soares e Carlo Porto falaram sobre a alegria de ver a filha, Maria Liz, crescendo. “A chegada dela mudou tudo. Nós passamos por muitas transformações e, agora, vivemos uma relação de parceria, com a sensação de que realmente formamos uma família. Isso nos traz uma cumplicidade única”, diz Liah. “Posso dizer que minha vida se divide em antes e depois de ser mãe”, emenda ela.

Liah e Carlo fazem questão de curtir cada descoberta e evolução da herdeira. “Maria Liz é uma criança muito carinhosa, sorridente, mas também bravinha. A orientamos e educamos, mas sem tirar sua capacidade de se posicionar”, conta Liah. “É um verdadeiro privilégio acompanhar de perto o desenvolvimento da Maria Liz e sua inocência. Algo tão fantástico, que é como se pudessemos resgatar nossa criança interior. Acho que nós aprendemos mais com nossa filha do que ela conosco. Ser pai é algo enriquecedor”, diz o ator. Leia a matéria completa aqui.

FOTO: CAROLINE GENEROSO