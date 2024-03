Ronan Horta desbrava a alma marroquina para A Rainha da Pérsia: 'Guerreiro natural'

Em entrevista à Revista CARAS, Ronan Horta conta detalhes de descobertas culturais, experiências únicas e muito trabalho em viagem ao Marrocos

Das montanhas do Atlas ao Deserto do Saara, cada cantinho do Marrocos foi motivo de encanto para Ronan Horta (47). No elenco de A Rainha da Pérsia, próxima trama a integrar o horário nobre da RecordTV, o ator embarcou em uma jornada de descobertas culturais, experiências únicas e, principalmente, muito trabalho. “Eu sempre tive o desejo de conhecer o Marrocos. E tudo aconteceu como diz a lei da atração... eu estava vendo imagens que me despertavam ainda mais essa vontade, até que recebi um telefonema com o convite para a novela. Eu queria muito visitar o país e, se fosse trabalhando, seria melhor ainda. Assim aconteceu. Posso dizer que é como um presente abençoado por Deus”, conta ele que, na história, interpretará um soldado persa.

“Eu já sou um guerreiro natural na vida, então fazer um personagem assim, dentro de um coletivo, me faz muito feliz”, avalia ele. Como artista verdadeiramente apaixonado, Ronan viu beleza em todas as partes. “Foi uma experiência única, fantástica. Eu sou apaixonado pela cultura de lá, mas nunca tinha ido à África. Enfim, tive o privilégio de unir duas coisas pelas quais sou apaixonado: meu trabalho e viajar”, comemora. “Com certeza eu pretendo voltar ao Marrocos. E em breve”, avisa ele, hipnotizado pelas paisagens.

Entre os principais desafios do tour estava enfrentar as bruscas mudanças de temperatura. “O clima é bem diferente do que estamos acostumados. Pela manhã é muito quente e à noite muito frio. As oscilações de temperatura são, sim, um desafio, mas que se misturam magicamente ao prazer de um cenário tão maravilhoso”, conta. Para ele, a viagem ao Marrocos não foi apenas uma oportunidade de trabalho, mas também a chance de mergulhar nas riquezas culturais e nas paisagens exóticas do país que sempre o atraiu.

Além disso, junto dos colegas de elenco, ele se viu imerso em uma atmosfera vibrante e inspiradora, capturando a essência e a beleza do lugar por meio das gravações da trama bíblica. “Conviver com o elenco e a equipe torna o trabalho muito mais agradável, tivemos muitas experiências boas”, avalia. Enquanto aguarda a estreia da trama, o ator também colhe os frutos de seu talento na sétima arte, com a participação no filme Horizonte, que lhe rendeu o Prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema de Sorocaba, além de uma indicação no prestigiado Festival de Cinema de Los Angeles, o LAABRF.

“Esse filme foi um grande presente em minha carreira e receber este prêmio foi como um carinho. Eu me senti abraçado de certa forma. É um reconhecimento pelos meus 20 e poucos anos de carreira. Me considero um operário da arte e esse reconhecimento é importante. Me sinto feliz e honrado”, declara ele. Radicado na capital portuguesa, Lisboa, o ator também mantém forte presença nas produções da televisão lusa, integrando o elenco da quinta temporada da novela Festa É Festa, da TVI.

“Desde que me mudei do Brasil, almejava fazer novelas em Portugal. Quando surgiu a proposta para interpretar o Aníbal nessa história que é leve e divertidíssima, fiquei super animado, pois amo fazer comédia. A trama é um sucesso que atravessa várias temporadas. Sinto falta de novas oportunidades na Europa”, entrega. Sua habilidade em transitar entre diferentes projetos e culturas é um reflexo de sua versatilidade como artista, cativando audiências em ambos os lados do Atlântico. “Encaro todo trabalho que faço fora do Brasil como uma honra, um privilégio”, diz.

Por enquanto, Ronan descarta os planos de voltar a morar no Brasil, embora, por conta da profissão, fique entre idas e vindas entre os dois países. “Viver em Portugal é leve. Parece que você está em uma cidadezinha de interior, mas que, ao mesmo tempo, tem tudo. Eu sinto muita diferença em relação à segurança, à tranquilidade com a qual vivemos em Portugal. Isso sem falar sobre a comida, o acesso à cultura... é realmente um lugar bom para viver”, pontua ele.

Além das artes, Ronan ainda atua como empresário no mercado imobiliário e de entretenimento em Lisboa. “Eu poderia, sim, passar uma temporada no Brasil a trabalho. Ir e vir já está entre os meus propósitos”, conta ele. Para o futuro, Ronan almeja mais desafios. Com muitas cartas na manga, ele deseja colocar em prática o projeto Let It Flow, um programa focado em viagens e lifestyle, além do longa Amor à Portuguesa, escrito por ele.

“Tenho muitas ideias que pretendo executar o mais breve possível. Também quero muito ter um programa de auditório ou um podcast, afinal, comecei minha carreira como apresentador e sinto muita falta desse tipo de contato. Espero colocar as minhas energias para que esses projetos possam prosperar”, idealiza ele, que iniciou carreira como apresentador do TV Metrópole, em Belo Horizonte, capital de MG.

FOTOS: ABDEELAZIZ ESSAOUIRA PORTRAIT