Isabella Santoni combina looks com marido em lua de mel na Croácia

Curtindo sua vida de casada na Croácia, Isabella Santoni combina looks com seu marido, Henrique Blecher em álbum de fotos da sua lua de mel; veja!

A atriz Isabella Santoni está curtindo muito sua vida de casada! Nesta segunda-feira, 17, a artista abriu o álbum de fotos da sua lua de mel ao lado de seu marido, Henrique Blecher, com quem se casou no início de junho. O casal escolheu a Croácia para comemorar seu casamento.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-Malhação compartilhou alguns cliques que fez na ilha Hvar. Para explorar o local, ela e seu marido combinaram looks e encantaram seus seguidores com a escolha. Isabella apostou em um lindo vestido de crochê lilás, laranja e rosa, enquanto Henrique apareceu com uma camisa laranja.

Nas fotos, ela posou nas lindas ruas da Croácia e ainda apareceu aproveitou para mostrar seus modelitos em uma foto no espelho. "Viciada em combinar looks eu diria #santonieblecher", escreveu Isabella na legenda da publicação.

Nos comentários, seus fãs rasgaram elogios para a beleza da atriz. "Lindíssima", escreveu um seguidor. "Amei o vestido", declarou outro. "Aff que lindos", disse mais um, elogiando o casal.

Confira a publicação:

Relembre o casamento de Isabelle Santoni e Henrique Blecher

No início de junho, cerca de um mês após oficializar sua união no civil, Isabella Santoni e Henrique Blecher se casaram em uma cerimônia intimista no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. A festa, celebrada na residência do casal, contou com a presença de amigos e familiares.

Momentos antes de subir ao altar, a artista dividiu com o público registros dos preparativos do casamento. O vestido da noiva é uma criação exclusiva da estilista Lethicia Bronstein, sua amiga de longa data.

"Mergulhei em mil referências e fui trocando com a Lethicia, que me ajudou a montar algo com a minha cara", contou Isabella ao site Vogue. Segundo o veículo, a peça, feita em zibeline, possui um véu bordado com 3 mil pérolas e técnicas de alta costura.

Através dos stories, a ex-Malhação também mostrou imagens de como foi a cerimônia. Em um dos vídeos publicado nos stories de seu Instagram, Isabella aparece lendo os votos de casamento no altar junto com Henrique Blecher.

Além do vestido, a decoração da cerimônia também foi exibida por Isabella Santoni, que revelou ter se encantado com cada detalhe do local. A famosa ainda compartilhou uma foto do buquê, composto por rosas brancas.