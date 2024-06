João Guilherme esbanja beleza ao abrir álbum de fotos em Paris

Curtindo alguns dias na França, João Guilherme esbanja beleza e encanta seguidores ao abrir álbum de fotos em Paris; veja!

O ator João Guilherme está aproveitando alguns dias de folga para curtir a Europa. Nesta terça-feira, 18, o filho de Leonardo contou que está em Paris, na França, curtindo alguns dias de passeio e aproveitou para atualizar suas redes sociais com fotos encantadoras.

Em seu perfil oficial do Instagram, o artista abriu um álbum de fotos na cidade-luz e encantou seus seguidores com sua beleza. O suposto novo affair de Bruna Marquezine, com quem foi visto aos beijos em um aeroporto recentemente, apareceu com um lindo suéter da grife Dior, combinado com calças de couro. Ele aproveitou o cenário de uma cafeteria super florida para fazer os cliques.

"A beleza está em todo o lado", escreveu João Gui, em francês, na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios e se derreteram pelos cliques. Maisa Silva deixou um emoji de coração. Já seu tio, Pe Lu, brincou com o francês: "Oui, oui"."Lindinho demais", disse um fã. "O mais lindo de Paris", declarou outro. "Gato", disparou mais um.

João Guilherme e Bruna Marquezine são flagrados aos beijos

O amor está no ar para João Guilherme! No último dia 14, o filho de Leonardo foi flagrado trocando beijos e carinhos com a atriz Bruna Marquezine em um aeroporto no Rio de Janeiro. Os paparazzi fotografaram os dois juntinhos na área do check-in do aeroporto. Eles estavam com looks despojados e ao lado de uma mala de viagem.

Os rumores sobre eles começaram há alguns meses por causa da proximidade entre os artistas, que frequentam o mesmo grupo de amigos. Poucos dias antes, João e Bruna chegaram juntos a um evento de Sasha Meneghel e sentaram lado a lado na plateia. Inclusive, a sintonia entre eles chamou a atenção, já que trocaram sorrisos e olhares carinhosos.

