Cauã Reymond surpreende ao mostrar passeios de viagem de férias com a filha

Curtindo férias com sua filha com Grazi Massafera, Sofia, Cauã Reymond surpreende ao mostrar passeios que estão fazendo em viagem

O ator Cauã Reymond está curtindo uma viagem pelo Uruguai com sua filha com Grazi Massafera, a jovem Sofia, de 12 anos. Nesta quarta-feira, 26, o famoso postou um vídeo revelando o que estão fazendo por lá e surpreendeu ao mostrar que optou por algo mais ligado à natureza para curtir com a herdeira.

Apesar de ter uma filha adolescente, o galã apostou em uma viagem para um local mais pacato e com paisagem bem natural. Cauã Reymond então mostrou que curtiram um passeio a cavalo na praia e desfrutaram da beleza do lugar com animais, mar e muito verde.

"Imagens minhas, música escolhida por ela e nosso amor maior do mundo", escreveu o artista ao postar os momentos especiais com sua única herdeira, fruto do casamento que viveu com Grazi Massafera de 2007 a 2013.

Solteiro, desde o fim do casamento com a nutricionista Mariana Goldfarb, Cauã Reymond teria uma lista de exigências para namorar com alguém. Seguidor de uma vida saudável, o ator exibiu sua janta de Dia dos Namorados e impressionou com seu foco na dieta.

Cauã Reymond curte férias ao lado de filha e seguidores apontam semelhança

Nesta segunda-feira, 24, Cauã Reymond publicou em suas redes sociais fotos ao lado de Sofia, sua filha de 12 anos com Grazi Massafera. Na legenda, o ator, que está curtindo as férias viajando na companhia da herdeira pelo Uruguai, falou sobre paternidade.

Nas imagens, a pequena de 12 anos aparece ao lado do ator. "Por mim eu iria para a praia, mas ela gosta de lugar frio", avisou em seus stories que está no Uruguai. “Me sinto imensamente agradecido pelo privilégio de poder proporcionar esses momentos pra minha filha, que acaba sendo um momento especial de nós dois. Ver seu sorriso, sua curiosidade, seu conhecimento se expandindo, me deixa em felicidade plena. Minha melhor companhia. Maior amor do mundo”, escreveu na legenda do carrossel até que os internautas apontaram as semelhanças entre os dois. Veja mais aqui.