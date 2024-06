Cauã Reymond curte férias ao lado de filha e seguidores apontam semelhança

Em álbum de fotos compartilhado pelo ator em suas redes sociais, Cauã Reymond e a filha apareceram aproveitando férias no Uruguai

Nesta segunda-feira, 24, Cauã Reymond publicou em suas redes sociais fotos ao lado de Sofia, sua filha de 12 anos com Grazi Massafera. Na legenda, o ator, que está curtindo as férias viajando na companhia da herdeira pelo Uruguai, falou sobre paternidade.

Nas imagens, a pequena de 12 anos aparece ao lado do ator. "Por mim eu iria para a praia, mas ela gosta de lugar frio", avisou em seus stories que está no Uruguai. “Me sinto imensamente agradecido pelo privilégio de poder proporcionar esses momentos pra minha filha, que acaba sendo um momento especial de nós dois. Ver seu sorriso, sua curiosidade, seu conhecimento se expandindo, me deixa em felicidade plena. Minha melhor companhia. Maior amor do mundo”, escreveu na legenda do carrossel.

Além de uma foto da filha, o ator compartilhou fotos de pontos turísticos que visitaram e os seus seguidores se derreteram nos comentários: “Juntou a beleza dos pais em uma pessoa só”, escreveu uma, “Nossos filhos nossa melhor versão! Linda ela”, comentou outra, “Aproveitem bastante esses momentos juntos”, desejou outra, “Nesse perfil...sua cópia”, ressaltou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Vale lembrar que Cauã Reymond e Grazi Massafera foram casados de 2007 a 2013.

Grazi Massafera comemora formatura da filha com Cauã Reymond

Grazi Massafera usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para celebrar a formatura de sua filha, Sofia Massafera Reymond, de 12 anos. A menina, que é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond, estuda em uma escola bilíngue com uma metodologia diferente e por isso, acaba de concluir seu ano letivo.

Em seu perfil do Instagram, Grazi apareceu posando com um vestido longo amarelo e mostrou que estava se preparando para um evento especial. Logo em seguida, a atriz compartilhou uma mensagem que sua filha recebeu para celebrar sua formatura: "Sofia, felicidades por sua formatura, um abraço com muito carinho", dizia o recado. Por fim, Grazi compartilhou um registro da cerimônia de formatura da filha, onde a menina aparece sorridente ao lado de seus colegas de classe.