Cauã Reymond mostra seu jantar de Dia dos Namorados: 'De primeira'

Após sair suposta lista de exigências para ser sua parceira, Cauã Reymond mostra como preparou sua comida para jantar no Dia dos Namorados

Nos últimos dias, o nome de Cauã Reymond foi bastante comentado após sair uma suposta lista de exigências que o ator teria para se relacionar. Um dos pontos seria a alimentação saudável, o que o famoso faz questão de sempre mostrar em sua rede social como fez nesta quarta-feira, 12.

Aparentemente solteiro no Dia dos Namorados, o galã postou que estava esquentando sua janta e revelou o que seriam os pratos. Batatas, aspargos, sopa e frango foram os alimentos exibidos pelo artista. Claro que tudo preparado de forma saudável, sem muito óleo e priorizando os benefícios de uma comida mais natural.

"Jantarzinho de primeira", exibiu Cauã Reymond o que seria sua refeição. É bom lembrar que o ator sempre leva marmita para o trabalho e bebe muita água. Além de priorizar uma alimentação saudável, ele pratica atividades físicas, faz banho de gelo e aterramento, que é colocar os pés descalços diretamente na terra.

Nos últimos dias, segundo Leo Dias, o galã teria uma lista de exigências para namorar."A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo, ele é assim. Quem namora com ele, também tem que ser. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser", revelou o jornalista.

É bom lembrar que Cauã Reymond já viveu relacionamentos que seguiam esse mesmo estilo de vida. O ator já foi casado com a atriz Grazi Massafera entre 2007 e 2013, com quem teve Sophia, sua filha de 12 anos. Depois, ele também viveu um relacionamento com a nutricionista e modelo Mariana Goldfarb, com quem se casou em 2019 e se separou em 2023.

Cauã Reymond anuncia que sua cachorra envenenada receberá alta

Nesta quarta-feira, 12, Cauã Reymond usou o Instagram para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de sua cachorra, que sofreu envenenamento. Ele contou que a cadelinha Shakira está se recuperando e deve receber alta nesta quinta-feira, 13:

"Estou aqui para falar que a Shakira deve voltar para casa amanhã. Ela está bem melhor, obrigado pelo carinho, pela energia positiva, pelo cuidado e atenção. Um beijo enorme para todo mundo e daqui a pouco ela está em casa", comemorou ele nos stories.