Andressa Suita radicaliza mais uma vez e surpreende com novo visual

Após um ano de ter deixado de ser loira, Andressa Suita radicaliza novamente e choca com nova cor de seus cabelos; veja como ficou

A modelo Andressa Suita surpreendeu ao mudar novamente a cor de seus cabelos. Após quase um ano de ter deixado de ser loira para ficar com os fios castanhos, a esposa de Gusttavo Lima surpreendeu ao escolher uma nova coloração para suas madeixas.

Em sua rede social, a empresária do ramo da beleza postou um vídeo fazendo uma retrospectiva de todos os seus visuais até revelar o que escolheu para agora. A amada do sertanejo então surpreendeu ao surgir no tom de "chocolate".

"A beleza da vida está em se reinventar. Gosto de me ver de várias formas diferentes e, a cada mudança, uma nova fase se inicia. Então vamos para a próxima. E é só o começo...", refletiu a influenciadora.

O cabeleireiro responsável pela mudança, Mario Henrique, postou os cliques do novo visual da famosa e falou sobre a cliente. "Essa mulher fica mais bonita a cada vez que eu a vejo! Dessa vez ela pediu #chocolate nude” vocês vão ouvir falar muito neste tom ainda!", disse ele.

É bom lembrar que em julho do ano passado, Andressa Suita deu adeus aos seus fios loiros e surpreendeu ao surgir morena, com as madeixas em tom castanho, que era o que ela estava até a mudança atual.

Confira o novo cabelo de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIO HENRIQUE (@mariohenriqueoficial)

Andressa Suita impressiona ao surgir com irmã, mãe e avó

A empresária Andressa Suita chamou a atenção ao compartilhar uma foto rara das mulheres de sua família na rede social. Recentemente, a esposa do cantor Gusttavo Lima postou o registro e provou que a beleza é hereditária.

Ao lado de sua irmã, Luara Suita, a mãe, Suely Suita e avó Elza, a influenciadora digital surgiu radiante e encantou ao exibir o momento cheio de amor. Usando roupas em tons claro, o quarteto apareceu combinando e esbanjou estilo com muita classe. Veja o registro delas aqui.