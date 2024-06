Sasha Meneghel curte viagem com marido, João Lucas, no Japão

Sasha Meneghel curte viagem tranquila ao lado de seu marido, João Lucas, a Kyoto, no Japão, e abre álbum de fotos super fofo nas redes sociais; veja!

A modelo e estilista Sasha Meneghel está em Kyoto, no Japão, curtindo uma deliciosa viagem com seu marido, o cantor João Lucas. Neste sábado, 22, a filha de Xuxa abriu o álbum de fotos do passeio e encantou seus seguidores com os cliques super fofos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa exibiu seu look delicado e básico, com camisa listrada e saia plissada, para explorar a cidade. Sasha apareceu agarradinha em seu amado enquanto eles turistavam pelo local.

O álbum de fotos ainda incluindo alguns cliques maravilhosos da paisagem do Japão, além dos dois experimentando algumas comidas e bebidas típicas. "Kyoto, um lugar tão especial", escreveu Sasha na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Essa menina é muito linda e doce", declarou um internauta. "Japão nunca foi tão lindo", disse outro. "Perfeitos!", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

João Lucas fez aniversário recentemente

No último dia 19, o cantor João Lucas completou 24 anos de vida. E em celebração dessa data especial, sua esposa, Sasha Meneghel, publicou uma linda homenagem para seu amado nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a modelo postou várias fotos de momentos especiais com o amado e se declarou para ele. "Meu João, é tão fácil e gostoso te amar! Meu maior presente é poder deitar no seu peito e chamar de casa", escreveu a filha de Xuxa no começo do texto.

"Sou completamente apaixonada por você... pelo seu sorriso, cheiro, abraço, beijo e mais ainda pelo seu coração precioso. Eu sou a mulher mais sortuda desse mundo por poder dividir todos os dias com você! Feliz aniversário, minha paixão, meu amor, parceiro e melhor amigo! Te amo mais que ontem e menos que amanhã", completou ela.

Nos comentários, João também se declarou. "Te amo pra sempre meu amor. Você é o maior presente que eu poderia ter… quero passar todos os aniversários da minha vida colado em você!", disse o aniversariante.