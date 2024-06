Sasha Meneghel se declara no aniversário do marido: "Meu maior presente"

O cantor João Lucas completou 24 anos de vida nesta quarta-feira, 19, e ganhou uma bela homenagem da esposa, Sasha Meneghel

Sasha Meneghel usou as redes sociais para celebrar o aniversário do marido, João Lucas. O cantor completou 24 anos de vida nesta quarta-feira, 19.

Em seu perfil no Instagram, a famosa postou várias fotos de momentos especiais com o amado e se declarou para ele. "Meu João, é tao fácil e gostoso te amar! Meu maior presente é poder deitar no seu peito e chamar de casa", escreveu a filha de Xuxa Meneghel no começo do texto.

"Sou completamente apaixonada por você... pelo seu sorriso, cheiro, abraço, beijo e mais ainda pelo seu coração precioso. Eu sou a mulher mais sortuda desse mundo por poder dividir todos os dias com você! Feliz aniversário, minha paixão, meu amor, parceiro e melhor amigo! Te amo mais que ontem e menos que amanhã", completou ela.

Nos comentários, João também se declarou. "Te amo pra sempre meu amor. Você é o maior presente que eu poderia ter… quero passar todos os aniversários da minha vida colado em você!", disse o aniversariante.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel admite ser 'nepobaby' e rebate críticas

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, fez a estreia de sua marca fashion com um desfile em São Paulo que contou com a presença de seu marido, o cantor João Lucas, e até sua amiga de anos, a atriz Bruna Marquezine, entre outros nomes.

Nos bastidores, a estilista concedeu entrevistas e foi questionada sobre ser "nepobaby", expressão em inglês que significa "nepotismo bebê", ou seja, a herdeira da Rainha dos Baixinhos falou sobre ter privilégios por ter nascido filha de uma das apresentadoras mais famosas do Brasil.

"Eu sou nepobaby sim, e eu quero dizer que eu sou a nepobaby, tá? Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso de poder juntar tanta gente incrível aqui, eu tenho um privilégio imenso por contatos que naturalmente eu recebi na minha vida por ser uma nepobaby e eu reconheço tudo isso", falou ao FFW. Saiba mais!