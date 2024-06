Sasha Meneghel admite ser 'nepobaby' e rebate críticas: 'Eu sou sim'

Filha de Xuxa Meneghel, Sasha Meneghel, admite ser 'nepobaby' e explica o motivo; herdeira da apresentadora acabou de lançar sua marca fashion

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, fez a estreia de sua marca fashion nesta segunda-feira, 10, com um desfile em São Paulo que contou com a presença de seu marido, o cantor João Lucas, e até sua amiga de anos, a atriz Bruna Marquezine, entre outros nomes.

Nos bastidores, a estilista concedeu entrevistas e foi questionada sobre ser "nepobaby", expressão em inglês que significa "nepotismo bebê", ou seja, a herdeira da Rainha dos Baixinhos falou sobre ter privilégios por ter nascido filha de uma das apresentadoras mais famosas do Brasil. Muito realista e educada, Sasha disse que realmente tem seus privilégios, mas que precisa fazer sua parte para as coisas acontecerem.

“Eu sou nepobaby sim, e eu quero dizer que eu sou a nepobaby, tá? Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso de poder juntar tanta gente incrível aqui, eu tenho um privilégio imenso por contatos que naturalmente eu recebi na minha vida por ser uma nepobaby e eu reconheço tudo isso”, falou ao FFW.

Sasha ainda falou sobre trabalhar para as coisas acontecerem, como no caso de sua marca, e comentou sobre as críticas que recebe. "E o que acho que agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Com essas oportunidades que eu tenho na mão e eu espero ter mostrado um pouco isso... a vida inteira eu recebi isso [críticas], mas tenho recebido muito mais amor, honestamente, todo feedback é um feedback, contanto que ele seja construtivo é claro", declarou a jovem.

Para quem não sabe, a filha de Xuxa seguiu os passos dos pais no universo da moda. Ela é formada pela faculdade Parsons School of Design, de Nova York, Estados Unidos, e já fez collabs no mundo fashion. Agora, ela dá seus próprios passos com sua marca e fez a estreia com um desfile.

Pais de Sasha Meneghel fazem rara aparição juntos em seu evento

A apresentadora Xuxa Meneghel e o modelo e apresentador Luciano Szafir fizeram uma rara aparição juntos em um dia especial. Na manhã desta segunda-feira, 10, os dois foram prestigiar o lançamento da nova marca da filha, Sasha Meneghel Szafir, chamada Mondepars, durante um evento em São Paulo.

Na entrada do evento, os dois posaram abraçados para demonstrarem o apoio e o orgulho que sentem pelo novo passo profissional da herdeira. Vale lembrar que Xuxa e Luciano viveram um romance no passado e o fruto é Sasha. Eles se separaram ainda na gravidez, e nutrem uma boa convivência em prol da herdeira.

