Xuxa se declara para a filha, Sasha Meneghel, após desfile de sua marca

Emocionada com o desfile de estreia da marca de sua filha, Xuxa se declara para Sasha Meneghel nas redes sociais; confira!

A apresentadora Xuxa esteve presente no desfile de estreia da marca fashion de sua filha, Sasha Meneghel, nesta segunda-feira, 10. E em suas redes sociais, a Rainha dos Baixinhos mostrou seu lado mamãe babona ao fazer uma linda declaração para sua herdeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu um álbum de fotos no evento, onde apareceu grudadinha com a estilista estreante. Xuxa ainda compartilhou fotos ao lado de seu namorado, Junno Andrade, o pai de sua filha, Luciano Szafir, seu genro, o cantor João Lucas, além de sua pet, Doralice.

Na legenda, ela se declarou para Sasha e mostrou todo o se orgulho por esse passo tão grande na carreira da filha. "Orgulhosa. Babando. Feliz. Realizada. Em ver meu BB que se transformou em um ser humano lindo por dentro e por fora, e com um talento único. Sua coleção da @mondepars é incrível pra todos os gêneros e gostos. Pra finalizar o mundo será pequeno se depender de tudo que você tem pra oferecer (falou a mãe mais orgulhosa do mundo). Te amo @sashameneghel", escreveu Xuxa.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Xuxa Meneghel e Luciano Szafir fazem rara aparição juntos

A apresentadora Xuxa Meneghel e o modelo e apresentador Luciano Szafir fizeram uma rara aparição juntos em um dia especial. Na manhã desta segunda-feira, 10, os dois foram prestigiar o lançamento da nova marca da filha, Sasha Meneghel Szafir, chamada Mondepars, durante um evento em São Paulo.

Na entrada do evento, os dois posaram abraçados para demonstrarem o apoio e o orgulho que sentem pelo novo passo profissional da herdeira. Vale lembrar que Xuxa e Luciano viveram um romance no passado e o fruto é Sasha. Eles se separaram ainda na gravidez, e nutrem uma boa convivência em prol da herdeira.

Sasha seguiu os passos dos pais no universo da moda. Ela é formada pela faculdade Parsons School of Design, de Nova York, Estados Unidos, e já fez collabs no mundo fashion. Agora, ela dá seus próprios passos com sua marca.

Clique aqui e confira as fotos!