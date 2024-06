Local do velório da atriz Jacqueline Laurence é revelado

O último adeus para a atriz Jacqueline Laurence já tem data e hora para acontecer no Rio de Janeiro

O último adeus para a atriz Jacqueline Laurence acontecerá na terça-feira, 18. Ela faleceu nesta segunda-feira, 17, em decorrência de uma parada cardíaca em um hospital no Rio de Janeiro, onde estava internada desde quinta-feira, 13.

De acordo com o site G1, o velório acontecerá no dia 18 de junho , das 10h às 14h, no Teatro Tablado e aberto ao público. Logo depois, o corpo dela será levado para o crematório em uma cerimônia privada para a família e os amigos mais próximos.

Jacqueline Laurence nasceu em Marselha, na França, em 1932, e se mudou para o Brasil na adolescência. Ela não se casou e não teve filhos.

Na televisão, a estrela brilhou em novelas como Dancin’Days, Guerra dos Sexos, Cambalacho, Top Modelo, Salsa e Merengue, Senhora do Destino, Babilônia e Salve-se Quem Puder. Ela também construiu uma carreira no teatro.

Jacqueline Laurence deixa legado artístico:

Discreta sobre sua vida pessoal, Jacqueline nunca se casou ou teve filhos. No entanto, ela tinha seis sobrinhos, incluindo Gerard Laurence e Bruno Laurence, que seguiram os passos de seu irmão e tornaram-se jornalistas, inclusive, com passagem pela Globo. Até o momento, eles não se pronunciaram oficialmente sobre o falecimento da tia.

Recentemente, a atriz comentou sobre o fato de não ter se naturalizado: “Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, declarou para Heloisa Tolipan.