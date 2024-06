Morre Jacqueline Laurence, atriz francesa que se destacou em novelas brasileiras

Jacqueline Laurence, atriz francesa que brilhou em novelas brasileiras como ‘Guerra dos sexos’ e ‘Top Model’, morre aos 91 anos

Na madrugada desta segunda-feira, 17, Jacqueline Laurence, atriz francesa que se destacou em novelas brasileiras como 'Guerra dos Sexos' e 'Top Model', morreu aos 91 anos. Segundo informações do G1, a artista estava internada em um hospital no Leblon, Rio de Janeiro, quando teve uma parada cardíaca e não resistiu.

Natural de Marselha, na França, Jacqueline se mudou para o Brasil durante a adolescência, acompanhada de seu pai, o jornalista Albert Laurence, e do irmão, Michel Laurence, que também se tornou comunicador e ganhou destaque na imprensa brasileira, mas faleceu em 2014, por conta de uma infecção generalizada.

Assim que chegou ao novo país, Jacqueline iniciou seus estudos no teatro e, em 1972, conquistou seu primeiro papel na Globo na novela "Uma Rosa com Amor". Desde então, ela emendou uma série de sucessos e ganhou destaque principalmente ao interpretar a personagem 'Solange' em "Dancin' Days" com seu sotaque inconfundível.

Além disso, a atriz fez participações memoráveis em outros programas da Globo como 'Sai de Baixo', 'Da Cor do Pecado' e 'Senhora do Destino', assim como em diferentes temporadas de 'Toma Lá, Dá Cá'. Jacqueline também deixou sua marca na extinta TV Manchete com papéis em produções como 'Guerra dos Sexos' e 'Dona Beja', que acaba de ganhar um remake.

Sua última aparição nas telinhas aconteceu em 2022, na novela 'Salve-se Quem Puder', em uma participação especial. Apesar disso, Jacqueline continuou dedicada ao cinema e ao teatro, atuando também como diretora. Neste ano, ela retornou aos palcos na peça 'Toulouse: Meu Lugar É Aqui, Montmartre', com participações em vídeos.

Jacqueline Laurence deixa legado artístico:

Discreta sobre sua vida pessoal, Jacqueline nunca se casou ou teve filhos. No entanto, ela tinha seis sobrinhos, incluindo Gerard Laurence e Bruno Laurence, que seguiram os passos de seu irmão e tornaram-se jornalistas, inclusive, com passagem pela Globo. Até o momento, eles não se pronunciaram oficialmente sobre o falecimento da tia.

Recentemente, a atriz comentou sobre o fato de não ter se naturalizado: “Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, declarou para Heloisa Tolipan.