Primeira Dona Beja, Maitê Proença avalia mudanças no remake: 'Que seja bom'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maitê Proença destaca diferenças entre primeira versão da novela Dona Beja e remake, previsto para estrear em 2025

Maitê Proença (66) não esconde a curiosidade sobre o remake da novela Dona Beja, previsto para estrear em 2025. Protagonista na primeira versão do clássico, a atriz e apresentadora avalia, em entrevista à CARAS Brasil, as mudanças que já sabe do novo projeto.

"Sei que vai ser uma outra Dona Beja, a nossa vai ser uma Dona Beja histórica", começa Maitê Proença . "Houve muita pesquisa e as cenas foram escritas em cima desse material de pesquisa. Acho importante, o Brasil é um país desmemoriado, que não preza sua história."

A novela produzida pela extinta Rede Manchete foi exibida originalmente em 1986. Ao longo dos 89 capítulos, o público pôde se encantar com Beija, uma moça de beleza estonteante que é raptada por Mota, ouvidor do imperador, para ser sua amante.

Com o passar da história, que se passa em 1815, a protagonista perde seu grande amor, Antônio, e, ao ser liberta e voltar para o Brasil milionária, ainda precisa lidar com seu maior obstáculo, a sogra Ceci. Além de Proença, nomes como Sérgio Britto, Arlete Salles e Léa Garcia fizeram parte do elenco.

"Ali estávamos contanto a história de uma mulher que andou contra os padrões em uma época difícil para fazer isso", completa a atriz. "Agora eles escolheram pegar o mito da Dona Beja, trabalhar isso e colocá-la em situações que não aconteceram na realidade."

O remake de Dona Beja está sendo produzido para o serviço de streaming Max, da HBO. Na nova versão, o papel da protagonista ficou para Grazi Massafera (41). "[Pensam] como a Beja agiria, estão brincando com isso eu acho. Vamos ver o que sai, tomara que seja bom", torce a atriz.

Maitê Proença foi uma das celebridades que prestigiou o lançamento do livro Senhora do Meu Destino, de Susana Vieira (81). O evento aconteceu na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, e contou com nomes como Mateus Solano (43), Maria Ribeiro (48) e Arlete Salles (85).

CONFIRA VÍDEO DA ENTREVISTA DE MAITÊ PROENÇA À CARAS BRASIL: