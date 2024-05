Fantasiada, Fabiana Justus surpreende com detalhes do mesversário do filho

Que criatividade! Fantasiada com toda a família, Fabiana Justus surpreende ao mostrar detalhes da festinha de 9 meses de Luigi; veja

A influenciadora digital Fabiana Justus comemorou mais um mês de seu filho caçula Luigi, fruto de seu casamento como empresário Bruno D'ancona, com quem está casada há 13 anos. Neste domingo, 19, a família se reuniu na varanda do apartamento em São Paulo para celebrar o momento.

Muito criativa, a herdeira de Roberto Justus surpreendeu com o tema do nono mês e principalmente com os detalhes da festinha. Tanto ela, quanto as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, o marido, além de Luigi, todos se fantasiaram de personagens do filme Peter Pan.

O homenageado foi vestido com o look verde do protagonista da animação, Fabiana Justus foi de pirata com o esposo e as primogênitas esbanjaram fofura como Sininho e Wendy. "Luigi 9 meses Peter Pan!", escreveu a influenciadora ao postar os cliques fofíssimos.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram a festinha. "Ai que DEMAIS esse mesversário! Juro, cada mês é mais fofo e lindo que o outro! Amei os looks e você arrasou de CapitãoGancho tá linda, sem falar no Luigi de Peter Pan que esse é Hors Concours maravilhoso", falou a mãe dela, Sacha Chryzman.

É bom lembrar que Fabiana Justus está isolada após ter feito o transplante de medula para tratar a leucemia, descoberta no início do ano. Apesar de não poder ter contato direto com as pessoas, ela fez uma surpresa para a família ao aparecer de máscara no aniversário da irmã mais nova, Vicky Justus, que aconteceu na fazenda de Roberto Justus.

Fabiana Justus revela detalhes do reencontro surpresa com a família

Fabiana Justus contou detalhes de como foi ter ido ao aniversário da irmã caçula, Vicky, no último sábado, 18, após ficar quatro meses em isolamento total. Ela está em recuperação do seu tratamento contra a leucemia e não tem encontrado a sua família pessoalmente para evitar prejudicar a sua imunidade. Porém, ela abriu uma exceção neste final de semana para ir parabenizar a irmã e reencontrar sua família no sítio.

Fabiana não contou para ninguém que estava indo até a festa e surpreendeu a todos. Com isso, a emoção tomou conta dos familiares, que ficaram encantados com a presença dela. Nos stories do Instagram, ela relatou como foi encontrá-los.

"Foi muito emocionante, não sei nem explicar para vocês. O nosso plano era passear de carro. O Bruno deu a ideia para passear um pouco. E ele falou: ‘Para a gente ter algum lugar vamos até o sítio, a gente só dá um oi para os seus pais, seu irmãos e vai embora’. O que aconteceu? A única pessoa para quem eu tinha contado que eu ia era a Si, e ela falou: ‘Conto para alguém?’. E eu falei: ‘Não, espera’. Quando eu estava chegando, eu falei para ela avisar meu pai que eu estava chegando, e ele me ligou. Quando a gente chegou, a gente parou o carro mais para cima para eu não chegar perto das pessoas da festa porque não posso ter contato. Eu já saí do carro de máscara, passei repelente, porque lá é cheio de mosquito. Eu desci do carro e meus irmãos estavam subindo. Eu e a Rafa nos abraçamos e choramos horrores. Meu irmão também. Eu não abraçava as pessoas há muito tempo”, disse ela. Saiba mais aqui.