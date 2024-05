Cátia Paganote diz que Marlene Mattos obrigava Paquitas a ficarem nuas

Ex-Paquita Cátia Paganote diz que era obrigada a ficar nua aos 12 anos durante reunião na casa de Marlene Mattos; veja o motivo

A ex-Paquita Cátia Paganote chocou ao fazer uma revelação de sua época como assistente de palco de Xuxa Maneghel no Xow da Xuxa. Confinada no reality show da Record TV, A Grande Conquista, a loira contou que aos 12 anos teve que ficar nua na casa de Marlene Mattos.

A ex-assistente de palco da Rainha dos Baixinhos relembrou que elas e as companheiras, que eram menores de idade na época, foram chamadas certa vez para uma reunião de emergência no lar da produtora. O telefonema aconteceu durante a madrugada e elas foram até o local, onde tiveram que ficar sem roupa para Marlene ver se estavam acima do peso.

"Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela: reunião aqui agora. Uma morava lá em (Duque de ) Caxias. Ela morava na Lagoa. Chegando lá, ela falou: 'agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda'. Eu tinha 12 anos de idade", contou Cátia.

Recentemente, Paganote revelou no podcast BestCast que perdeu o contato com as Paquitas. "Se fôssemos muito amigas, seríamos até hoje, mas nós não somos. Não falo mal de ninguém, mas não sou amiga de nenhuma delas. Não tenho cumplicidade com nenhuma. Nem com a Priscila (Couto) e a Ana Paula (Almeida), que fizeram shows comigo mais recentemente em várias festas sobre os anos 80. A gente sobe no palco e tem uma ligação maravilhosa. Só de se olhar a gente se entende, mas não troca ideia depois dali. A gente não se fala", disse ela.

Xuxa fica de queixo caído com afirmação de Marlene Mattos

Em Xuxa – O Documentário, a apresentadora Xuxa Meneghel ficou de queixo caído ao ouvir uma afirmação de Marlene Mattos sobre a época do trabalho com as Paquitasdurante os 19 anos de trabalho juntas. A diretora e produtora afirmou fez uma afirmação sobre a função das paquitas e isso deixou a apresentadora em choque.

O assunto começou quando Xuxa questionou as cobranças de Marlene para a aparência das Paquitas . “Tu tem noção do que você fez com a cabeça das meninas? A minha tudo bem porque eu já era uma mulher...”, declarou. E a diretora afirmou: “Elas vivem até hoje de ser Paquitas. Eu deixava elas de castigo porque eu queria que elas tirassem nota. Eu não aceitava notas abaixo de 7, sabe?”.

Xuxa completou: “Mas, ao mesmo tempo, você dizia que se elas ficassem gordas, você falava horrores na cara delas. Eu soube que você que exigia que elas pintassem o cabelo”. E Marlene se defendeu: “Elas eram uma continuação de você. Xuxa, você fica escutando o que as pessoas dizem. Eu nunca mandei ela pintar o cabelo. Ela pintou porque quis”. Leia mais aqui.