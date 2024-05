Cantor sertanejo morre em acidente dias após assinar primeiro contrato

O cantor sertanejo Guilherme Leon, de 32 anos, retornava de Goiânia quando sofreu um grave acidente de carro em São Paulo

O cantor sertanejo Guilherme Leon, de 32 anos, faleceu no último sábado, 18, após sofrer um acidente de carro na rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, São Paulo. O artista retornava de Goiânia, Goiás. Há poucos dias, ele assinou seu primeiro contrato com uma gravadora profissional.

De acordo com informações do site G1, um outro veículo invadiu a contramão e bateu de frente com o carro de Guilherme, que estava na pista sentido Sorocaba (SP). A esposa do cantor também estava no automóvel e foi encaminhada para o hospital com ferimentos moderados.

A Secretaria do Estado de Segurança Pública (SSP) afirmou que Guilherme Leon foi socorrido e levado a uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu. O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso pela Polícia Civil e encaminhado para a delegacia ainda na tarde de sábado.

Em sua defesa, o homem informou que saiu do local do acidente ao perceber que estava ferido e precisava de ajuda médica, além de admitir ter ingerido bebida alcoólica. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Morre primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana

Edmilson de Amorim Ferreira, mais conhecido como Missinho, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 64 anos, em Salvador. O cantor foi o primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana.

Segundo o portal G1, a família informou que a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O ex-vocalista eu entrada no hospital Roberto Santos, em Salvador, no início de maio com uma crise renal. Ele ficou 15 dias internado e teve o quadro agravado devido a diabetes. Antes, ele já tinha ficado internado por rês meses no Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas e no Hospital Sagrada Família, ambos localizados na Bahia.

O perfil oficial da banda Chiclete com Banana prestou uma homenagem a Missinho, que foi convidado para participar do grupo em 1980, quando o nome ainda era Scorpius. Em 1986 ele decidiu sair do grupo para seguir carreira solo. A partir daí, Bell Marques assumiu o vocal, ficando no grupo até 2014.