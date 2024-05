Murilo Huff abre o jogo e revela planos de casamento com a namorada: 'Fases'

Vai casar? Namorando a influenciadora Gabriela Versiani há cerca de 1 ano, o cantor Murilo Huff falou sobre planos de subir ao altar

O cantor sertanejo Murilo Huff participou do programa 'Sabadou com Virginia', do SBT, e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Ao lado da namorada, Gabriela Versiani, com quem está junto há cerca de 1 ano, o artista abriu o coração e revelou que o casal possui planos de subir ao altar em breve.

Os dois assumiram publicamente a relação em junho do ano passado, logo após a influenciadora digital participar de um dos clipes de Murilo. Desde então, eles nunca mais se desgrudaram e seguem juntinhos.

Apesar de não entrar em muitos detalhes, o cantor explicou que sente vontade de oficializar a união. "A gente pretende casar, com certeza. Mas estamos respeitando muito as fases do relacionamento, que eu acredito que seja muito necessário passar por todas as fases. A gente já planeja isso, acredito que não vai demorar muito, não", declarou Murilo Huff ao ser questionado por Virginia Fonseca sobre o casamento.

Ainda durante o bate-papo, Gabriela Versiani contou que deseja ser mãe. "Tenho vontade demais [de ter filhos]. Gosto assim, que nem você Virginia, muvuca. Como o Murilo já tem o Léo, acho que mais uns dois ou três", revelou a influenciadora digital.

Murilo Huff é pai do pequeno Léo, de 4 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021). Após a partida precoce da Rainha da Sofrência, o artista passou a dividir a guarda do filho com a avó materna da criança, dona Ruth Moreira.

Gabriela Versiani faz declaração apaixonada a Murilo Huff e seu filho, Léo

Em uma nova atualização no perfil do Instagram de Murilo Huff, Gabriela Versiani deixou um comentário se declarando ao namorado e a Léo, filho dele com Marília Mendonça. Na imagem, o cantor sertanejo está dentro de uma piscina, acompanhando o menino em uma aula de natação.

"Dia de natação", escreveu Murilo na legenda da publicação. Gabriela aproveitou para deixar um recado fofo para os dois. "Amo vocês", disse a influenciadora digital. Assim como o pai e o filho, ela recebeu muitos elogios dos fãs pela mensagem.

Nos comentários da foto, os seguidores também se derreteram. "A gente vê o sorriso da mamãe, né? Coisa mais linda...", disse uma internauta fazendo referência à cantora Marília Mendonça. "Isso é seu maior show, o seu maior palco", disse um seguidor. "Príncipe mais lindo do mundo", disse mais um.