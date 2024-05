Renascer: Joana encontra um novo amor na reta final da novela

Remake da novela Renascer deverá ter um novo final para a personagem Joana, que deve encontrar um novo amor. Saiba quem!

Na reta final da novela Renascer, da Globo, a personagem Joana (Alice Carvalho) deverá encontrar um novo amor. Este desfecho foi uma mudança que o autor do remake, Bruno Luperi, fez na história em relação ao texto original.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Bruno Luperi decidiu juntar Joana com outra personagem após a morte de Tião (Irandhir Santos). Na trama, Tião morre na cadeia ao tirar a própria vida. Então, Joana vai seguir com sua vida amorosa.

Joana deverá viver um romance com Zinha (Samantha Jones) nos últimos capítulos. As duas devem se conhecer nos próximos capítulos da novela. Vale lembrar que, na versão original, Joana se envolveu com o pastor Lívio (Breno da Matta).

Nome verdadeiro da Dona Patroa em Renascer

Na novela Renascer, da Globo, o público descobriu qual é o nome verdadeiro de Dona Patroa (Camila Morgado). Ela é chamada pelo apelido desde o início da novela por causa do seu marido, Egídio (Vladimir Brichta). Porém, isso vai mudar após a separação.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Dona Patroa se separa de Egídio e vai morar com sua filha, Sandra (Giullia Buscacio). Lá, ela faz um pedido.

Dona Patroa diz que é para todos a chamarem pelo seu nome verdadeiro, que é: Iolanda Fernandez de Brito. Inclusive, ela começará a se aproximar de Rachid (Almir Sater), com quem pode terminar a novela em clima de romance.