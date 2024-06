No Rancho Fundo: Saiba como será a morte de Manuela

Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, da Globo, Manuela terá um final trágico e levará um segredo para o túmulo

Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, da Globo, o público vai se despedir da personagem Manuela (Valdineia Soriano). Ela morrerá nos braços de Artur (Túlio Starling) após abandonar o tratamento contra uma doença. Com sua morte, ela levará para o túmulo um segredo de sua família.

Nas cenas, Manuela será encontrada por Artur enquanto descansava ao lado de um córrego. Ele a leva para casa. Lá, ela se despede do filho e pede que ele faça uma festa em seu enterro. Logo depois, ela morre nos braços do herdeiro.

A família fica muito abalada com a notícia da morte de Manuela. Porém, um segredo ficará no ar: a origem de Artur. Ela sempre negou a história de que Artur seria filho biológico dela com outro homem, mas nunca contou a verdade sobre o passado do rapaz. Com isso, os personagens ainda vão ter que lidar com o mistério de quem é o pai de Artur.

Velório de Manuela (Valdineia Soriano) na novela No Rancho Fundo - Foto: Globo / Fábio Rocha

Valdineia Soriano fala sobre as cenas finais de Manuela na novela No Rancho Fundo

Em entrevista nos bastidores da gravação, a atriz Valdineia Soriano contou sobre como foi a gravação das cenas finais da personagem Manuela em No Rancho Fundo. "Eu confesso que essas cenas finais foram difíceis pela própria emoção e situação de cada uma delas. A cena com o Loreto, o Marcelo Gouveia, foi linda, a gente se emocionou muito! Tinha cavalo e eu não monto, então fiz uma preparação, o acolhimento foi muito importante, e aí veio toda a emoção daquele reencontro com quem quase foi filho dela também. Na cena da chuva com o Túlio [Starling], a dificuldade foi interpretar com aquela água, uma novidade para mim, mas também fui bem acolhida, a gente bateu muito texto no camarim. Eu já citei que Túlio e eu temos uma química maravilhosa, quase mãe e filho de verdade. Então, a troca foi boa, a emoção não tinha como não vir em uma despedida naquele nível, chuva no sertão, tudo colaborou para ser bonito", disse ela.

E completou: "A minha cena com a Andrea [Beltrão], que é sempre muito generosa, me deixou à vontade, nós batemos o texto, e Allan [Fiterman] divinamente dirigindo tudo. Tem uma cena ainda com o Du Moscovis e Túlio, a família reunida, que foi de emoção e dificuldade. E o Du é um companheiro incrível, foi uma troca muito boa. Eu fiquei muito feliz, como minha família e a equipe da novela, e o resultado vem: o público curte, se emociona, já até me mandaram mensagem perguntando “como Dona Manuela vai sair?” (risos). A sensação que eu tenho é de dever cumprido, agradecendo sempre o acolhimento de todos".

Então, ela ainda fez um balanço sobre o trabalho na novela das 6 da Globo. "O balanço tem a ver com essa descoberta nesse desafio. Foi um grande desafio para mim, foi minha primeira novela. Até então, eu só tinha feito uma participação em ‘Vai na Fé’. Eu já fiz outros trabalhos, no cinema, tenho uma experiência grande de teatro, e agora o desafio da novela. Mas eu também venho do Bando de Teatro Olodum, que é fortalecedor, e eu sempre vou dizer que me deu régua e compasso. Então, isso me fortaleceu em cena e o projeto acabou fluindo muito tranquilamente, ainda que o desafio tenha sido grande e, ao mesmo tempo, um presente. Eu quero sempre agradecer a Mario Teixeira [autor], a Patrícia Rache [produtora de elenco], ao Allan Fiterman [diretor artístico], porque foi realmente um presente. Quando eu recebi o convite, eu já sabia que Dona Manuela ia morrer no meio do processo, mas eu não tinha a dimensão da grandiosidade que seria essa mulher dentro dessa trama. Então poder ajudar a contar essa história, para mim, foi divino, como atriz, como atriz preta também. Fiquei muito feliz", comentou.