Jayme Monjardim faz rara aparição com filhos e netos em seu aniversário

Discreto sobre sua vida pessoal, Jayme Monjardim ganha homenagem especial de filhos e netos em seu aniversário de 68 anos

No último domingo, 20, Jayme Monjardim, conhecido por ser discreto sobre sua vida pessoal, fez uma rara aparição ao lado de seus filhos e netos em comemoração ao seu aniversário de 68 anos. Seu herdeiro, o ator Jayme Matarazzo, foi o responsável por compartilhar os registros em família nas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Jayme, que está no ar na novela ‘Família é tudo’, da Globo, abriu um álbum de fotos de momentos especiais em família. Na capa, ele inclui um clique ao lado do pai e de sua irmã mais velha, Maria Fernanda Matarazzo, frutos do antigo relacionamento do diretor com a empresária Fernanda Lauer.

Na sequência, Jayme compartilhou alguns cliques ao lado de seus outros irmãos, André Matarazzo, do casamento com Daniela Escobar, e a caçula Maysa Matarazzo, fruto do relacionamento com Tânia Mara. Por fim, o ator dividiu os registros de seu pai com os netos, filhos de Maria, e também com seus herdeiros, Antônio e Maria.

Na legenda, Matarazzo homenageou o pai e até revelou o novo apelido do diretor depois que se tornou avô: "Hoje é dia dele!!! Te amo Jayme Monjardim!!! Pai que amo e admiro muito e que hoje também atende por vovó Monja!!! Nós te amamos e morremos de orgulho de você!!!”, disse o herdeiro de Jayme, que ganhou muitos elogios nos comentários.

Vale mencionar que em recente entrevista à CARAS Brasil, Jayme Monjardim celebrou seus 45 anos de carreira: “São 45 anos contando histórias, 40 anos deles na televisão. Eu me entreguei muito. É, sim, um marco muito importante. Quero morrer dentro do estúdio. Já aviso: não pretendo parar nunca”, afirmou o diretor.

Com uma câmera sempre a postos, ele embarcou para um tour em Amsterdã, na Holanda. “A câmera é uma companheira. Sempre tive o sonho de fazer uma exposição e mostrar meu olhar para o mundo. Sou apaixonado por Amsterdã e não perderia a chance de fazer alguns registros”, diz ele, que viajou acompanhado da noiva, a atriz Anne Marques.

Jayme Monjardim revela se pretende ter mais filhos:

Já com uma família bem grande, Jayme Monjardim não descarta a possibilidade de trazer ainda mais um herdeiro ao mundo com sua noiva, a atriz Anne Marques. Por ter enfrentado o câncer de próstata em 2015 e passado por uma cirurgia para retirada do órgão, na época, ele optou pelo congelamento de sêmen como forma de garantir a possibilidade.

“Mesmo retirando a próstata para salvar a minha vida, eu escolhi congelar sêmen para não ter que abrir mão da escolha de ser ou não pai outra vez, num futuro. Atualmente, com a Anne, se tivermos a vontade de ter filhos, nós temos, sim, essa possibilidade”, explica ele; saiba mais detalhes sobre o relacionamento.