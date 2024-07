Maria Rita relembra fotos antigas para celebrar aniversário do filho. Veja!

Maria Rita usou as suas redes sociais e relembrou cliques antigos para homenagear o filho Antonio pelo aniversário de 20 anos

Nesta terça-feira, 2, Maria Rita usou as suas redes sociais para homenagear o filho Antonio, que está completando 20 anos hoje. O rapaz é fruto do relacionamento da cantora com Marcus Baldini.

Em sua conta no Instagram, a filha de Elis Regina compartilhou algumas fotos antigas e parabenizou o herdeiro. "Antonio, meu filho, eu pisquei e você já tem 20 anos. Como pode? Que a vida continue te presenteando com tudo o que você deseja e merece. Feliz vida, mãe te ama", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Caramba. Fui em um show que você estava grávida... Pisquei e faz 20 anos que vi seu show. Quero outro", escreveu uma internauta. Antonio é modelo e costuma compartilhar fotos de viagens e com amigos na web.

Além de Antonio, Maria Rita também é mãe de Alice, de dez anos, fruto do relacionamento com Davi Moraes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Rita (@mariaritaoficial)

42 anos sem Elis Regina

Em janeiro deste ano fez 42 anos da morte de Elis Regina. A cantora morreu aos 36 anos, deixando Maria Rita com apenas quatro anos. No Instagram, Maria Rita lamentou o tempo sem a mãe.

"1:16pm • 19/01. 19/01 nunca é fácil, para mim. Me recolho nos meus pensamentos e saudades e questionamentos… é o dia que mais converso com ela… que mais choro sua ausência… eu nunca acordo normal… ano passado, sentia raiva (não por ela ter morrido, mas sim porque eu estava passando por questões profissionais profundas e não tinha ela para conversar…)", iniciou Maria Rita na legenda.

E completou: "Neste ano, estou cansada e triste. Não eu, mas a alma. E ela queria que eu não fosse pesada nunca… Eu ainda não consegui realizar esse sonho dela. Tenho meus momentos — de leveza. Mas leve, eu ainda não estou. Mas olho o sorriso dela nas fotos, o amor que as pessoas ainda sentem por ela, as nossas semelhanças físicas e afins nas montagens de fãs — e isso traz tanta luz para minha vida que sigo persistindo… seremos leves, minha mãe… seremos sim".