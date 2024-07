Isa Scherer faz linda declaração em aniversário do marido

Isabella Scherer usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda homenagem de aniversário ao marido, o modelo Rodrigo Calazans

Nesta quinta-feira, 4, Rodrigo Calazans está completando 39 anos de vida. Como era de se esperar, o modelo recebeu uma linda homenagem da esposa Isabella Scherer.

Em sua conta no Instagram, a campeã do MasterChef Brasil compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado do amado e declarou todo seu amor.

"Hoje é aniversário do Pequeno, que nem pequeno é. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer com toda certeza do mundo é que meu amor pelo pequeno é tudo, menos pequeno. Tenho muito orgulho da nossa história e da nossa família, espero apagar todas as velas com você, de preferência em um bolo feito por mim", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, Rodrigo fez questão de responder. "Te amo! Amo nossa família, nossa vida, nossas conquistas. Só não amo tanto o ar condicionado congelante hahahahah! Que bom que você existe", disse ele.

Isabella e Rodrigo se casaram oficialmente em 2023 e eles são pais dos gêmeos Mel e Bento, de quase dois anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Perrengue

Em suas redes sociais, Isabella Scherer faz questão de mostrar a maternidade real. E recentemente, a famosa contou sobre um perrengue que passou com os filhos gêmeos Mel e Bento.

Após os pequenos se acidentarem dentro de casa, a campeã do MasterChef Brasil detalhou a situação em sua conta no Instagram

"Aqui em casa os meus filhos tem uma brincadeira que chama 'gungunça', em que eles brincam de se jogar, e é claro que não dá certo, né? Hoje os colchões em que meus pais dormiram estavam no chão e uma hora eles se abraçaram, se jogaram em cima deles e bateram a cabeça no armário. Ai foi caos, choradeira", iniciou a chef de cozinha nos stories do Instagram.

"Os dois choraram muito. O Bento bateu a cabeça no armário e a Mel bateu nele. Eu só olhei de um lado da cabeça, então achei que era só um galo, mas a real é que fez um corte na parte de trás cabeça, tadinho", continuou Isa.