Mãe de Vanessa Lopes recorda parto da influenciadora: "Nos transformou para sempre"

Em homenagem ao aniversário de Vanessa Lopes, a mãe da influenciadora, Lica Lopes, compartilhou vídeo do parto da filha; confira

Nesta sexta-feira, 2, Vanessa Lopes completa 23 anos de idade! E em comemoração, a mãe da influenciadora e ex-BBB 24, Liziane Lopes Ramalho, publicou uma declaração emocionate nas redes sociais e escolheu um vídeo especial para o momento: o parto de Vanessa.

"Sabe aquela fração de segundo em que você percebe que sua vida mudou completamente? Que ela nunca mais será a mesma? Essa foi a sensação e o sentimento que nós tivemos! A ficha caiu que nós tínhamos formado uma família, nasceu a filha, nasceu a mãe e nasceu o pai, e a percepção de todas as responsabilidades e desafios que esses títulos traziam consigo! Foi indescritível, misto de emoções, e principalmente uma felicidade extrema!", iniciou na legenda da publicação.

"Estou tão feliz de ter conseguido o vídeo do parto de Vanessa, achei que tinha perdido para sempre. Eis que há 2 dias lembrei que meu pai tinha feito a conversão do VHS… Então perguntei se ele teria o vídeo e graças a Deus ele achou em seus arquivos! Estamos falando de um parto de 23 anos atrás, filmado em fita VHS, e que teve que ser convertida para os programas atuais…", continuou.

Na sequência, a mãe de Vanessa Lopes compartilhou que teve a filha com quase a mesma idade que ela está completando, 23 anos. "Te amamos infinito e além princesa! Que Deus te cubra de proteção, bençãos, saúde, amor e felicidades sem fim, pois você merece tudo e muito mais, seu coração é lindo e incrível!", declacou Lica Lopes.

Nos Stories, a empresária mostrou que a família se reuniu de madrugada para assistir ao vídeo. "Foi emocionante e ao mesmo tempo uma diversão", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liziane Lopes Ramalho (@licalopes10)

Vanessa Lopes se manifesta sobre suposta rivalidade com Fernanda Torres

Vanessa Lopes quebrou o silêncio e veio a público para esclarecer os rumores de que teria perdido um papel para Fernanda Torres. Em suas redes sociais, a ex-participante do BBB 24 desabafou sobre as comparações infundadas envolvendo seu nome e acusou um suposto fã clube de inventar a disputa com a a atriz veterana. Confira!