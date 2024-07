Ingrid Guimarães celebra aniversário de 52 anos e agradece mensagens de carinho

Completando 52 anos de idade, Ingrid Guimarães arrancou suspiros ao compartilhar nova sequência de fotos: "Obrigada pelo amor de vocês"

Nesta sexta-feira, 5, Ingrid Guimarães está completando 52 anos de idade! E nesta data especial, a atriz usou as redes sociais para publicar novas fotos e agradecer ao carinho que recebeu de fãs e amigos em seu aniversário.

"Bom dia, 52! Obrigada pelo amor de vocês", escreveu ela na legenda da publicação. Em seu perfil oficial no Instagram, Ingrid compartilhou uma sequência de fotos vestindo um look all black.

A artista apostou em um blazer preto de lantejoulas por cima de uma linda lingerie de renda, arrancando suspiros dos internautas, que enviaram felicitações a ela nos comentários.

"Amiga maravilhosa! Que Deus te cubra de bençãos e que seu talento e alegria continue inspirando muitas pessoas! Brilhe mais e mais!", escreveu Fabiana Karla. "Gata, talentosa e um ícone. Parabéns", desejou Fernanda Paes Leme. "Amei, feliz tudo", comentou Carolina Dieckmann.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Semelhança de Ingrid Guimarães com a irmã rouba a cena

A atriz Ingrid Guimarães agitou as redes sociais ao mostrar um álbum de fotos com sua irmã, Sigrid Guimarães. Ela fez um post para homenagear a irmã em seu aniversário e os fãs ficaram surpresos com a semelhança física entre elas.

Na legenda, Ingrid brincou com o quanto elas são parecidas. "São gêmeas? Não, mas são um pouco sim. De alma, de alegria de viver. Hoje é dia dessa geminiana típica, que qualquer coisa que você chama ela topa feliz, qualquer assunto ela se interessa, qualquer BO ela ouve com atenção."

"Vendida igual a mim para assuntos de alegria. Com a diferença que ela acorda coloca um salto e cuida da vida de muita gente. Eu acho muito incrível ter irmã que é CO de empresa, que vive num meio tão masculino e preserva além de tudo a doçura. Parabéns Sigrid. Te amo", afirmou ela. Confira a publicação!