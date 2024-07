Solange Frazão se declara no aniversário da filha: "Minha eterna menina"

A influenciadora digital e musa fitness Solange Frazão prestou uma bela homenagem no aniversário da filha, Bruna Frazão, que completou 38 anos

Solange Frazão encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para a filha, Bruna Frazão, que completou 38 anos de vida. No feed do Instagram, a musa fitness publicou um vídeo recordando vários momentos da herdeira ainda criança e também alguns registros dela mais velha e escreveu uma bela mensagem.

"Linda menina… Talvez eu não seja a melhor mãe do mundo, mas sempre vou tentar ser. Talvez eu não consiga fazer com que você não chore, mas sempre vou tentar fazer. Talvez eu não consiga fazer com que você não se machuque, mas sempre vou tentar. Talvez eu não consiga fazer com que você fique triste, mas sempre vou tentar", começou.

"Talvez eu não consiga estar com você em todos os momentos, mas sempre vou tentar estar. Talvez eu não consiga afastar de você todo mal deste mundo, mas sempre estarei orando para que Deus te guarde e te proteja! Amém! Talvez eu não consiga fazer com que você se sinta feliz todos os dias de sua vida, mas sempre vou te desejar o melhor que o mundo possa te oferecer", acrescentou.

E completou: "Onde quer que eu esteja, sempre estarei te mandando luz e paz para sua vida. Parabéns pelos 3.8 minha eterna menina. Obrigada por sempre me ensinar a aprender. Saiba que Deus está com você meu amor. Te amo tanto... Da mamis", declarou.

Além de Bruna, Solange também é mãe de Thabata Frazão e de Lucca Frazão. O personal trainer, vale lembrar, completou 31 anos em fevereiro e ganhou uma bela homenagem da mãe.

Confira:

Solange Frazão reforça importância do esporte após mostrar físico aos 61

Recentemente, Solange Frazão se tornou assunto após publicar uma sequência de fotos aproveitando um dia de piscina, e recebeu diversos elogios ao mostrar seu físico. Motivada com a admiração do público, a musa fitness assegura que a boa forma é resultado de escolhas saudáveis em sua vida e da prática de esportes ao longo dos anos.

"É uma satisfação poder comprovar, hoje aos 61 anos, como os exercícios transformam nossas vidas e nos rejuvenescem internamente e externamente", diz Solange em entrevista à CARAS Brasil. Também apresentadora, ela afirma que a constância e disciplina na prática de esportes e exercícios são essenciais para uma vida mais saudável e longeva.