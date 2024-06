Isa Scherer relata perrengue com os filhos: "Fez um corte na cabeça"

Campeã do 'Masterchef 21', Isa Scherer compartilhou susto que viveu com os filhos e destacou a importância de validar os sentimentos dos pequenos

Nesta quinta-feira, 20, Isa Scherer usou as redes sociais para relatar sobre a manhã atípica que viveu com os filhos gêmeos, Mel e Bento. Após os pequenos se acidentarem dentro de casa, a campeã do MasterChef Brasil falou sobre como lida com esse tipo de situação.

"Aqui em casa os meus filhos tem uma brincadeira que chama 'gungunça', em que eles brincam de se jogar, e é claro que não dá certo, né? Hoje os colchões em que meus pais dormiram estavam no chão e uma hora eles se abraçaram, se jogaram em cima deles e bateram a cabeça no armário. Ai foi caos, choradeira", iniciou a chef de cozinha nos stories do Instagram.

"Os dois choraram muito. O Bento bateu a cabeça no armário e a Mel bateu nele. Eu só olhei de um lado da cabeça, então achei que era só um galo, mas a real é que fez um corte na parte de trás cabeça, tadinho", continuou Isa.

Na sequêcia, a influenciadora ressaltou que procura não demonstrar desespero nessas situações para não deixar os pequenos assustados. "Desde pequeno, eles caem e a gente não faz nada e finge que nada aconteceu, esperamos eles terem uma reação. É cada queda e pancada que eles não dão bola. A gente fica assustado, mas não faz nenhum barulho de susto para eles não assustarem e sempre funcionou muito. Então, agora, quando eles se machucam, primeiro a gente espera. Se eles chorarem e a gente ver que realmente machucou eu vou brincar com eles para eles pararem de pensar nisso", contou.

Isa Scherer também reforçou a importância de não invalidar os sentimentos dos filhos. "Mas também sempre reafirmamos o que eles estavam sentindo. Falar que eles tomaram susto, que é ruim mesmo, que machucou, dói. Nunca falamos que não foi nada, para parar de chorar. Isso nunca", finalizou.

Isabella Scherer desabafa sobre onda de hate e expõe internauta nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 20, Isabella Scherer compartilhou com seguidores os comentários de haters que tem recebido pelo Instagram, em resposta às publicações dela nos stories. A influenciadora e chef de cozinha expôs uma série de mensagens de ódio que recebeu, criticando o corpo de Isa e também os hábitos dela.

"Mulher do céu, diminui essa cortina de biquíni, pelo amor de Deus. Já não tem teta e aí usa um biquíni enorme desse", escreveu um usuário do Instagram a respeito de uma publicação da artista em que ela se mostrava tomando sol. Além deste comentário, a pessoa seguiu criticando a chef.

"Você tem um mal gosto", "se trocou no escuro, com certeza", foram outros comentários recebidos pela influenciadora que desabafou sobre o assunto: "Como pode ser assim? E acharam que era só isso? Continua, mas eu parei porque era o suficiente", escreveu a campeã do Masterchef. Confira o print na íntegra!