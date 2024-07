Heloisa Périssé celebra aniversário de Ingrid Guimarães com bela homenagem

"Uma das pessoas mais especiais da minha vida!", afirmou a atriz Heloisa Périssé ao comemorar o aniversário de Ingrid Guimarães

Heloisa Périssé usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma grande amiga. É que nesta sexta-feira, 5, Ingrid Guimarães completou 52 anos de vida e a atriz fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, Heloisa postou um vídeo recordando momentos da carreira de Ingrid, incluindo quando elas trabalharam juntas em vários projetos, e escreveu uma bela mensagem de aniversário para ela.

"Dia da minha irmã, minha marida, uma das pessoas mais especiais da minha vida!!! Ingrid, você é daqui do coração. Muitas felicidades, hoje e sempre!!! Te amo", declarou a artista na legenda da publicação. "Gente do céu. Toda uma vida juntas. Te amo", respondeu a aniversariante nos comentários.

Os fãs também deixaram mensagens de felicitações. "Que lindo!!! Parabéns!!", disse uma seguidora. "Que benção uma ter a outra, amizade verdadeira é linda!", escreveu outra. "Que lindo! Feliz aniversário", falou uma fã. "Que delícia essa amizade, rara nos dias atuais. Feliz vida, Ingrid", comentou mais uma.

Semelhança de Ingrid Guimarães com a irmã rouba a cena

A atriz Ingrid Guimarães agitou as redes sociais ao mostrar um álbum de fotos com sua irmã, Sigrid Guimarães. Ela fez um post para homenagear a irmã em seu aniversário e os fãs ficaram surpresos com a semelhança física entre elas.

Na legenda, Ingrid brincou com o quanto elas são parecidas. "São gêmeas? Não, mas são um pouco sim. De alma, de alegria de viver. Hoje é dia dessa geminiana típica, que qualquer coisa que você chama ela topa feliz, qualquer assunto ela se interessa, qualquer BO ela ouve com atenção."

"Vendida igual a mim para assuntos de alegria. Com a diferença que ela acorda coloca um salto e cuida da vida de muita gente. Eu acho muito incrível ter irmã que é CO de empresa, que vive num meio tão masculino e preserva além de tudo a doçura. Parabéns Sigrid. Te amo", afirmou ela. Confira a publicação!