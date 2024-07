Bruna Biancardi faz procedimentos estéticos após perder muito peso

Bruna Biancardi realizou alguns procedimentos estéticos no rosto por ter emagrecido muito após a gravidez de Mavie, sua filha com Neymar

Nesta quinta-feira, 4, Bruna Biancardi mostrou nas suas redes sociais que passou por alguns procedimentos estéticos. A influencer esteve presente na clínica de Romana Novais, esposa de Alok.

Em seu Instagram Stories, Bruna contou que fez preenchimento com ácido hialurônico e botox preventivo. "Comentei com vocês que, depois da gravidez, acabei emagrecendo mais do que deveria e meu rosto ficou um pouquinho flácido. Para resolver isso, hoje fui à Clínica Romana passar com o Dr. Gustavo. Eu adoro o trabalho dele porque ele preza por essa leveza, algo bem sutil, com muito cuidado, e era isso que eu procurava: um resultado bem harmônico e natural", disse ela.

Por fim, a beldade celebrou o resultado. "Começamos pelo preenchimento, que foi a minha primeira vez. Eu nunca havia feito preenchimento com ácido hialurônico antes. Depois, fizemos também a aplicação do Botox preventivo, que eu já precisava há algum tempo, viu, gente? E o resultado, eu amei! Super natural, como eu já esperava", finalizou.

Bruna Biancardi é mamãe de Mavie, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Fofura

Nesta quinta-feira, 4, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie, que está com oito meses. Em suas redes sociais, a influenciadora digital dividiu alguns registros da herdeira gargalhando enquanto brincava com um dos pets da família, um cachorro chamado Chopp.

Por meio de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques em que a bebê aparece sentada ao lado do cachorrinho. Na legenda, a influenciadora digital se derreteu pela menina e pelo animalzinho: “Faltou só o Buddynho para essa foto ser mais perfeita”, ela comentou sobre o outro cachorro que mora com sua família em São Paulo. Vale mencionar que além dos dois pets, Bruna tem outros três bichinhos de estimação, Mel, Nikko e Whiskey, que moram na fazenda.