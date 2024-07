Alerta de fofura! Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie brincando com pet

Fofura em dose dupla! Bruna Biancardi derrete seguidores ao mostrar Mavie, sua filha com Neymar Jr, brincando com pet da família

Nesta quinta-feira, 4, Bruna Biancardi derreteu os seguidores ao compartilhar novas fotos de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie, que está com oito meses. Em suas redes sociais, a influenciadora digital dividiu alguns registros da herdeira gargalhando enquanto brincava com um dos pets da família, um cachorro chamado Chopp.

Através de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques em que a bebê aparece sentada ao lado do cachorrinho. Sorridente como sempre, Mavie exibe sua boquinha banguela e se diverte enquanto aproveita a companhia do animal, vestida com um conjuntinho rosa muito fofo e usava um lacinho na cabeça.

Na legenda, a influenciadora digital se derreteu pela menina e pelo animalzinho: “Faltou só o Buddynho pra essa foto ser mais perfeita”, ela comentou sobre o outro cachorro que mora com sua família em São Paulo. Vale mencionar que além dos dois pets, Bruna tem outros três bichinhos de estimação, Mel, Nikko e Whiskey, que moram na fazenda.

Nos comentários do post, Bruna recebeu muitos elogios de amigos e familiares: “Uma bonequinha”, disse uma seguidora. “Parece até que colocou na Inteligência Artificial, escreveu ‘definição de fofura em uma imagem’ e saiu isso”, brincou mais um. “Ai meu Deus, que gostosura”, escreveu uma terceira. “Mavie sempre linda”, elogiou outra.

É bom lembrar que recentemente, Bruna também encantou seus seguidores ao dividir uma conquista da menina com seus seguidores. Nas redes sociais, a influenciadora digital revelou que sua herdeira com o jogador de futebol, com apenas oito meses, já consegue ficar em pé sozinha e encantou a todos com sua nova habilidade.

Através dos stories do Instagram, Biancardi compartilhou um registro em que exibe a herdeira em pé enquanto brincava com a avó materna, Telma Fonseca Ribeiro. Na legenda, ela se derreteu pelo crescimento da pequena: “Fiquei em pé com a vovó”, escreveu a influenciadora digital, que terminou o namoro, mas tem um ótimo relacionamento com o pai da menina.

