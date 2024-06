Planejada ou não? Amigas de Bruna Biancardi falam sobre a gravidez dela

Amigas de Bruna Biancardi respondem pergunta de fã sobre o nascimento de Mavie, filha da influencer com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi contou com a ajuda de suas amigas para responder perguntas dos internautas nas redes socais. Elas se depararam com uma pessoa perguntando se Biancardi engravidou ‘de propósito’ de Neymar Jr para ter Mavie, filha deles, e as amigas defenderam a influencer.

As amigas de Bruna garantiram que a gravidez de Mavie foi planejada. “A Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi. Ele pediu uma irmã. Então, se foi planejado, não foi ‘de propósito’”, disse uma amiga. E outra colega completou: “Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram”. Por sua vez, Biancardi completou: “Parei de tomar remédio”.

Em outra pergunta, um internauta quis saber se Bruna tem preenchimento labial e as amigas negaram. “Estou até querendo que ela coloque um pouquinho para desenhar”, afirmou uma amiga. E a outra completou: “Ela tem esse beiço maravilhoso mesmo, aceitem”.

A joia que Bruna Biancardi usou em Cannes

A influenciadora digital Bruna Biancardi participou de um tapete vermelho no Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta quinta-feira, 16, e atraiu os olhares para o colar que usava. Ela usava uma joia de diamante que já foi vista no mundo das celebridades há alguns anos.

A joia em questão é um colar de diamante com um rubi rosa, que é da grife Chopard e é avaliado em US$ 2,5 milhões. O colar já foi usado pela cantora Rihanna no ano de 2015, quando ela prestigiou o Annual Diamond Ball em Beverly Hills, na Califórnia.

Porém, as duas usaram vestidos diferentes em seus looks com a mesma joia. Bruna usou um vestido preto com o busto rosa e sem mangas. Por sua vez, Rihanna apostou em um vestido todo rosa e com mangas caídas nos ombros.