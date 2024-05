Bruna Biancardi usa joia que já brilhou em Rihanna. Saiba o preço

Quem usou melhor? Bruna Biancardi repete joia que já foi usada por Rihanna há alguns anos. Compare os looks das duas estrelas

A influenciadora digital Bruna Biancardi participou de um tapete vermelho no Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta quinta-feira, 16, e atraiu os olhares para o colar que usava. Ela usava uma joia de diamante que já foi vista no mundo das celebridades há alguns anos.

A joia em questão é um colar de diamante com um rubi rosa, que é da grife Chopard e é avaliado em US$ 2,5 milhões. O colar já foi usado pela cantora Rihanna no ano de 2015, quando ela prestigiou o Annual Diamond Ball em Beverly Hills, na Califórnia.

Porém, as duas usaram vestidos diferentes em seus looks com a mesma joia. Bruna usou um vestido preto com o busto rosa e sem mangas. Por sua vez, Rihanna apostou em um vestido todo rosa e com mangas caídas nos ombros.

Rihanna - Foto: Getty Images

Bruna Biancardi - Foto: Getty Images

Fotos da Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 5 meses de vida, roubou a cena ao aparecer em novas fotos com a mãe e com a tia, Bianca Biancardi. A menina foi viajar para a Arábia Saudita com a mãe, que foi fazer um trabalho na região, e esbanjou fofura.

Em novas fotos, a bebê apareceu sorridente enquanto se divertia. “Estou acompanhando minha mamãe na viagem dela a trabalho e estou me comportando direitinho para ir nas próximas”, escreveu Biancardi na legenda.

Nas imagens, Mavie usou um look de grife. Ela surgiu com um macacão de bebê com a estampa clássica da grife Burberry. O look custa US$ 290 - cerca de R$ 1.450.