Bruna Biancardi surge com look decotadíssimo em Cannes

Bruna Biancardi atrai os olhares ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta quinta-feira, 16

A influenciadora digital Bruna Biancardi caprichou na escolha do look para brilhar em um evento internacional nesta quinta-feira, 16. Ela marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, com um look elegante.

A morena escolheu um vestido da grife Eman Al Ajlan, da Arábia Saudita. O modelito contava com decote poderoso e saia no estilo sereia, que destacou as curvas impecáveis ela.

Para completar o visual, ela usou o cabelo solto e um colar de diamantes com uma pedra rosa. Nas redes sociais, a estrela mostrou um ensaio fotográfico com seu look deslumbrante e fez uma brincadeira na legenda. "Diamantes são os melhores amigos de uma mulher", escreveu.

Bruna está na França com a filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr, para cumprir uma agenda profissional.

Bruna Biancardi no Festival de Cinema de Cannes - Foto: Getty Images

View this post on Instagram A post shared by BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr parabeniza a ex-namorada

Há poucos dias, Bruna Biancardi celebrou a chegada de seus 30 anos e ganhou uma declaração muito especial de seu ex-namorado e pai de sua filha, Neymar Jr. Apesar de estarem separados há seis meses, o jogador levantou suspeitas de uma possível reconciliação ao homenagear publicamente a influenciadora digital.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Neymar publicou um clique em que sua ex-namorada, Bruna, aparece segurando a filha, Mavie, de apenas seis meses, nos braços. Mesmo já estando separados na época do registro, a influenciadora participou de um evento familiar ao lado do jogador e levou a filha para comemorar o Natal com ele.

Na legenda, o craque da Seleção Brasileira surpreendeu ao encher a ex de elogios: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns linda”, ele se derreteu pela mãe de sua filha, sem confirmar se eles reataram o relacionamento amoroso ou se mantêm apenas uma amizade.