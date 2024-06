Flávia Alessandra surge com decote profundo em look poderoso

A atriz Flávia Alessandra escolhe look preto nada básico para evento e chama a atenção para o decote profundo

A atriz Flávia Alessandra apareceu com look poderoso na noite desta quinta-feira, 27. Ao lado do marido, Otaviano Costa, ela foi prestigiar uma feira empresarial na cidade de São Paulo e chamou a atenção para o seu modelito.

A estrela apostou em um vestido preto nada básico. O look era curtinho e contou com decote profundo. O modelito destacou as curvas deslumbrantes dela e também suas pernas torneadas.

Para completar o visual, Flávia usou joias douradas e sapato em tom de bege. Vale lembrar que a atriz fez uma participação recente na novela Família É Tudo, da Globo. Antes disso, ela atuou em Salve-se Quem Puder, de 2021.

Flávia Alessandra - Foto: Araujo / AgNews

Flávia Alessandra refletiu sobre a menopausa

Há pouco tempo, a atriz Flávia Alessandra completou 50 anos. Em entrevista ao portal GShow, a artista falou sobre as mudanças no corpo e contou como descobriu que a menopausa está chegando.

"Eu durmo, e de repente 2h da manhã acordo e não consigo voltar a dormir. 4, 5 e 6h da manhã eu estou lá e fico quebrada para o dia seguinte. Não raciocino bem. Meu dia não segue bem, como errado, sinto mais fome, desanda tudo", contou.

Segundo ela, sua libido também mudou e está fazendo reposição hormonal e suplementação. Mas a cumplicidade com o marido, Otaviano Costa, continua a mesma. "A gente vai ali vivendo dia após dia. Acho que a gente tem cuidados e algumas certezas. Temos uma leveza na relação, que acho que é fundamental".

Para ela, o tempo de qualidade é o diferencial na relação deles e que ambos gostam de surpreender um ao outro. "A gente gosta de estar junto, se diverte junto. Gostamos de parar para ver um documentário, de abrir um vinho, ficar conversando, depois jogar conversa fora. Ainda tem a explosão, o namoro, o sentir, o tesão", detalhou.